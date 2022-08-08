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NBA／國家隊角色轉換 德拉基奇：從蝙蝠俠變羅賓

記者蔡佳霖／綜合報導
德拉基奇休賽季以一年290萬美元的合約加入公牛，而在賽季開始前，德拉基奇的目標是協助斯洛維尼亞完成歐錦賽的衛冕大業。（歐新社資料片）
德拉基奇休賽季以一年290萬美元的合約加入公牛，而在賽季開始前，德拉基奇的目標是協助斯洛維尼亞完成歐錦賽的衛冕大業。（歐新社資料片）

現年36歲的德拉基奇（Goran Dragic）在今年休賽季以一年290萬美元的合約加入公牛，而在賽季開始前，德拉基奇最重要的目標就是協助斯洛維尼亞完成歐錦賽的衛冕大業。

不過德拉基奇想代表國家出征，前提仍是要取得公牛的同意，這讓他必須去跟球隊協調。「當我在公牛做體檢時，我坐下來和他們談了這件事情，他們希望我最好別去打歐錦賽。但我說我想要打，最終是讓我做出決定。我去了芝加哥，做了體檢等。當你進行體檢的時候，你總得等待結果，因為你永遠不知道會發生什麼。」德拉基奇說。

在2017年的歐錦賽中，德拉基奇聯手天才新星唐西奇（Luka Doncic），帶領斯洛維尼亞勇奪隊史首冠，德拉基奇更贏得MVP。但5年過去了，在歲月的壓力下，德拉基奇顯然已經退居輔佐的角色，他表示自己同樣會扮演好自己的角色，為球隊做出貢獻。

「我的角色肯定和以前不同，過去我是蝙蝠俠，現在則是要成為羅賓。最重要的就是確保球隊有良好的化學效應，在場上擔任領袖，在困難來臨的時候扛起球隊。唐西奇的角色肯定也改變很多，我相信每個人都有自己的角色，而且不會抱怨。我們彼此支持，這是我們能夠取得優秀成績的原因，我們團隊的化學效應是其他球隊無法比擬的。」德拉基奇說。

談到今年歐錦賽的衛冕之路，德拉基奇表示這將會非常艱辛。「很多國家隊都有來自NBA的球員助陣。我相信我們有很大機會，我回到國家隊可不是為了爭奪第5或是第6名。我渴望奪取獎牌，但現在就一步一步踏實地前進。」

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