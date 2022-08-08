NBA／威廉森欲擺脫體重問題 私廚力挺：他會成為新天王

威廉森的體重問題讓他被不少人看衰。（路透）

威廉 森（Zion Williamson）今夏以5年1.93億美元的頂級合約與鵜鶘達成續約協議，消息一出也引發不少正反議論，看衰的一方不外乎是質疑其體重狀況，以及隨其延伸的傷勢問題，恐怕會讓鵜鶘成了花大錢的冤大頭。但支持的人則是相信威廉森驚人的天賦條件，有望在聯盟開創屬於自己的天地。

這其中就包括威廉森的私人廚師格林（Christian Green）。「我相信威廉森會成為詹姆斯（LeBron James）之後的最佳球星，我真的這麼認為。有些反對者看不到這些，但我真心相信他成為新天王，甚至在我看來，他已經是大人物了。」格林說。

格林表示他們全力協助威廉森，目標就是讓他接近爭取MVP。「威廉森天賦出眾，很多人做不到的事情，他都能做到。他在生涯初期就展現主宰力，震撼全聯盟。如今我們要做的就是讓他進可能保持體型，他現在維持得不錯，他會更接近贏得年度MVP的目標。」

值得一提的是，威廉森的合約據說還包含了體重控管的相關條款。他在新的5年合約走期間，將定期進行體重測量，如果未能達標就可能面臨扣薪。而合約所制定標準為體重與體脂比總和不得超過「295」這個數字。

格林亦透露威廉森喜歡他製作的義大利 麵，還有鮭魚和羊排；為了控制威廉森的身形，格林也使用了不少低油脂的烹調方式。