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衛斯特布魯克交易卡關 詹姆斯緩約施壓？

體育新聞組╱綜合報導
湖人總管嘗試交易衛斯特布魯克（左）無果， 媒體指稱詹姆斯（右）可能施壓。(路透)
湖人總管嘗試交易衛斯特布魯克（左）無果， 媒體指稱詹姆斯（右）可能施壓。(路透)

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的交易與否以及相關流言，可說是貫穿了整個湖人休賽季的話題。《ESPN》記者麥克麥納敏（Dave McMenamin）近日又在節目透露了相關的動態，指湖人總管嘗試交易衛少無果，詹姆斯可能施壓。

「幾周以來，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）都在致力於交易衛斯特布魯克，詢問了溜馬和籃網，但其實都沒太多進展，因為交易談判取決於湖人的選秀權，也就是2027年和2029年的首輪選秀權，這是湖人不太願意附加送出的資產。所以沒有什麼動靜。」麥克麥納敏說道。

麥克麥納敏也提到湖人目前名單上有14人，還有空間可以引進具備投射能力的球員。

「如果你拿不到厄文（Kyrie Irving）這種頂級射手，你可能就得重新和火箭談判葛登（Eric Gordon）的交易，或是和溜馬談希爾德（Buddy Hield）的交易。不過如果詹姆斯（LeBron James）等待續約的時間拉愈久，他就有本錢對管理階層施加壓力，促使球隊全力補強陣容。」麥克麥納敏說。

與湖人合約剩下明年4450萬美元，詹姆斯（LeBron James）5日開始正式符合提前續約資格，而根據《ESPN》記者麥克麥納敏（Dave McMenamin）報導，經紀人保羅（Rich Paul）也表示，他與詹姆斯跟湖人展開談判且富有成效。

詹姆斯目前符合資格可與湖人提前再續約2年，最高價碼為9710萬美元，而這次會談的湖人代表為總管佩林卡（Rob Pelinka）跟新帥漢姆（Darvin Ham），保羅也強調雙方會持續對此事進行談判，詹姆斯完成續約最後期限為2023年6月30號。

湖人 厄文

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