NBA戰力排名榜 勇士、綠衫軍領銜

運動媒體The Athletic評選新賽季的球隊戰力排行榜，勇士高居榜首。（中新社）

運動媒體「The Athletic」評選新賽季的球隊戰力排行榜，其中尋求衛冕大業的勇士 高居榜首，塞爾蒂克和太陽則是僅追其後。

「The Athletic」在排名中將球隊分為四個層級，勇士、塞爾蒂克、太陽、公鹿、熱火被分在第一層級，也就是總冠軍強力競爭者。第二個層級則有灰熊和76人，被視為仍有機會爭取前進總冠軍賽。

第三層級為季後賽 等級的球隊，分別是獨行俠、金塊、老鷹、快艇、暴龍、公牛。

至於第四層級的球隊則被視為介於附加賽和季後賽之間，依序為灰狼、鵜鶘、籃網、騎士、湖人。

而第五層級的球隊為力爭上游型，也是處於一些掙扎狀態，分別是拓荒者、尼克、巫師、黃蜂、爵士、國王、活塞。

第六層級的球隊包含雷霆、火箭、魔術、溜馬、馬刺 ，這些球隊中像是雷霆、火箭和魔術等都擁有多位年輕好手，具備未來發展空間，只是現階段球隊仍需要調整體質，而馬刺則是在陣容大搬風之後，明顯就是要走向拚選秀狀元的墊底之路。

此外，勇士隊宣布，身高6呎8吋的J.格林（JaMychal Green）在買斷合約後，改以一年263萬美元的老將底薪加入勇士。

在加盟記者會上，J.格林也談到了未來自己要在球隊中所扮演的角色。

「就是努力打球，」J.格林表示，「扛下藍領工作，分擔Draymond那些髒活。隨時做好投籃準備，並且投入防守。」

來到勇士後，J.格林能否在外線投射上給予幫助，自然也是球團關注的焦點，儘管上季他的三分命中率僅26.6%，但J.格林提出解釋：「這跟我的手腕傷勢有關，不過這其實都和休息、自信心息息相關，只要我在這個夏天好好休息，我就會找回狀態，命中率就會回升。」

勇士方面也希望J.格林能夠在4號位置上扮演一個拉開空間的角色，同時在防守端做出貢獻，J.格林同樣也十分期待能和這群冠軍成員搭檔。