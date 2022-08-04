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NBA／杜蘭特走不走？傳會見蔡崇信談去留

體育新聞組／綜合報導

在拋出交易震撼彈之後，儘管掀起巨大討論聲量，但礙於籃網的要求和本身複數年合約，杜蘭特（Kevin Durant）的交易進展仍處於雷聲大雨點小的情況，如何收場也成了杜蘭特和球隊必須思考溝通的難題。根據消息指出，杜蘭特可能會在本周和老闆蔡崇信會面。

值得注意的是，在提出交易申請之後，儘管流言四起，但杜蘭特也幾乎保持沉默狀態，沒有針對交易這件事情發聲。先前有報導指出，杜蘭特這一方的團隊持續都有和籃網保持溝通，雙方並沒有到撕破臉的地步。

消息人士透露，杜蘭特預計會在本周和蔡崇信會面，期間自然是商討球隊對其交易申請的回應，甚至是可能的進度，當然雙方繼續合作也會是一個可能選項。

雖然交易難度十分高，但杜蘭特是否會在新賽季穿上籃網球衣拚戰，勢必持續成為外界關注的焦點。

此外，快艇隊雷納德（Kawhi Leonard）在去年接受膝蓋十字韌帶手術，被迫缺席了上賽季的所有比賽，外界也非常關注他的傷勢恢復情況，畢竟這攸關快艇能否在新賽季捲土重來。而據消息指出，雷納德的恢復情況良好，在精神狀態方面也十分不錯。

「The Athletic」記者穆雷（Law Murray）在報導指出：「快艇高層肯定雷納德的傷勢復原情況，而他身邊的友人也認為雷納德已做好了迎接新賽季的準備。重要的是，雷納德不會因個人傷勢問題感到焦慮。」

另一方面，穆雷也提到雷納德距離能夠正式上場比賽還有一段路要走，球團也透露雷納德還沒有進行過5對5的訓練；也因此，季前熱身賽將會成為進一步判斷雷納德狀態的一個時間點。

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