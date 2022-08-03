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NBA／勇士沒興趣 安東尼可能回湖人

體育新聞組／綜合報導
安東尼(前)的動向，一般預估，他仍是會以1年合約重返湖人。Getty Images
安東尼(前)的動向，一般預估，他仍是會以1年合約重返湖人。Getty Images

根據NBA記者席格爾（Brett Siegel）透露，安東尼（Carmelo Anthony）並不在勇士的關注範圍之內，儘管外界就傳出雙方合作的可能性，但勇士顯然對於簽下安東尼並不感興趣。

勇士日前在簽下格林（JaMychal Green）之後，陣中有正式合約的球員為13人，另一個名額可能留給3位簽訓練營合約的球員，分別是麥克朗（Mac McClung）、史班瑟（Pat Spencer）、威廉斯（Trevion Williams）。最後一個名額將留給老將伊古達拉（Andre Iguodala），不過現階段仍不確定他是否會繼續征戰。

報導指出，倘若伊古達拉選擇退休，考量到豪華稅支出和彈性操作空間，勇士將會保留空缺，以14人名單開始衛冕之路。

至於安東尼的動向，一般預估，他仍是會以1年合約重返湖人。

此外，ESPN專欄作家洛威（Zach Lowe）就透露，消息來源指出，籃網並未放棄杜蘭特（Kevin Durant）收回交易請求的希望。由於戈貝爾（Rudy Gobert）交易案打亂市場喊價，且擁有4年合約在身且俱頂級球星實力，交易杜蘭特在不少專家看來難如登天。

當然，這目前恐怕籃網是單方面一廂情願，兩大權威記者查拉尼亞（Shams Charania）與沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）都一致證實，杜蘭特並未改變尋求交易立場。且《The Athletic》曾報導，籃網老闆蔡崇信不願再應付球星脾氣。

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