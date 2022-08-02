NBA／拒去沙國打高球 巴克利續任球評

NBA退役球星巴克利。（Getty Images）

有沙烏地阿拉伯金主大力贊助成立的高球聯賽LIV Golf擁有滿滿銀彈，NBA 退役球星巴克 利（Charles Barkley）就證實，若對方願意開出高額價碼挖角，自己會考慮放棄目前手上球評工作，而如今他也表示經考慮過後決定續留現職。

巴克利透過「紐約郵報」對外宣布：「我想謝謝LIV Golf對我的興趣，我祝福他們取得成功。但對我最好安排且也是公平對待轉播單位，因為他們跟籃球給了我如今人生一切，我該繼續向前走，剩餘轉播生涯都繼續留在透納廣播公司。」

2000年就加入透納廣播公司旗下「TNT」，且在「Inside the NBA」替觀眾持續帶來歡笑，巴克利曾坦白表示現今轉播年薪約為1000萬美元，還有來自贊助商收入也約1000萬，但若LIV Golf願開3倍價碼，自己即便背負輿論壓力也會接受。

另一位傳奇球星，「大嘴」米勒（Reggie Miller）退役後找到新興趣，愛騎單車興趣甚至當上美國自行車協會董事，他還自曝每次練公路騎乘可以一次騎6或8小時，更喜歡騎山路爬坡。

「華爾街日報」報導提到，米勒靠單車讓自己體態比起球員時代還輕盈，比起絕大數球星退休 後就身材走樣可說非常難能可貴。「我知道我本來就身材很瘦，但我18年生涯都維持到190磅體重」，他說。

米勒續道：「因為假如你要在歐尼爾（Shaquille O'Neal）身上設30個掩護，你還是需要些肌肉。但我自從退休就不停騎單車，過去5年更追求競速成績，現在體重是185磅，要備戰長途耐力賽甚至會降到180磅，我感覺體能從沒比現在好過。」