NBA／退休後瘋自行車運動 大嘴米勒曝體重比球員時更輕

溜馬傳奇「大嘴」米勒(Reggie Miller)退役後找到新興趣,愛騎單車興趣甚至當上美國自行車協會董事,他還自曝每次練公路騎乘可以一次騎6或8小時,更喜歡騎山路爬坡。

華爾街 日報最新報導還提到,米勒靠單車讓自己體態比起球員時代還輕盈,比起絕大數球星退休 後就身材走樣可說非常難能可貴。「我知道我本來就身材很瘦,但我18年生涯都維持在190磅體重」,他說。

米勒續道:「因為假如你要在歐尼爾(Shaquille O'Neal)身上設30個掩護,你還是需要些肌肉 。但我自從退休就不停騎單車,過去5年更追求競速成績,現在體重是185磅,要備戰長途耐力賽甚至會降到180磅,我感覺體能從沒比現在好過。」

I spoke with Reggie Miller, the NBA legend, about his life in mountain biking, where he's now competing at a Category 1 level (!) and is a member of the USA cycling board of directorshttps://t.co/XcEFFgLHZX