NBA／退休後瘋自行車運動 大嘴米勒曝體重比球員時更輕
溜馬傳奇「大嘴」米勒（Reggie Miller）退役後找到新興趣，愛騎單車興趣甚至當上美國自行車協會董事，他還自曝每次練公路騎乘可以一次騎6或8小時，更喜歡騎山路爬坡。
華爾街日報最新報導還提到，米勒靠單車讓自己體態比起球員時代還輕盈，比起絕大數球星退休後就身材走樣可說非常難能可貴。「我知道我本來就身材很瘦，但我18年生涯都維持在190磅體重」，他說。
米勒續道：「因為假如你要在歐尼爾（Shaquille O'Neal）身上設30個掩護，你還是需要些肌肉。但我自從退休就不停騎單車，過去5年更追求競速成績，現在體重是185磅，要備戰長途耐力賽甚至會降到180磅，我感覺體能從沒比現在好過。」
I spoke with Reggie Miller, the NBA legend, about his life in mountain biking, where he's now competing at a Category 1 level (!) and is a member of the USA cycling board of directorshttps://t.co/XcEFFgLHZX— Jason Gay (@jasongay) July 22, 2022
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