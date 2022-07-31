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NBA／先砍後補？ 哈登新約降薪 被疑有「暗盤」

體育新聞組／綜合報導
哈登與76人的新合約，被懷疑有暗盤。（美聯社）
哈登與76人的新合約，被懷疑有暗盤。（美聯社）

自願減薪也不行？哈登（James Harden）今年休季以降薪方式與76人隊重新簽約，讓球隊能騰出薪資空間進行補強，但問題是，外界認為雙方可能有「暗盤」，聯盟已經介入調查。

哈登在球季結束後提前跳出合約，放棄下季4700萬美元球員選項，改與76人簽下2年6800萬美元新約，而76人隨後也以3年3320萬美元的合約簽下塔克（P.J. Tucker），隨後又給了豪斯（Danuel House）2年850萬美元的合約。

由於哈登的合約中，第2年為球員選項，保有未來重新簽訂頂級合約的空間，這也讓NBA圈內開始質疑，雙方是否有私下協議「先砍後補」，未來再給予大合約進行補償。

若如此將違反勞資協議規定，而聯盟也已針對這項傳聞展開調查，76人總管莫雷已開始接受聯盟律師的提問，接下來預計約談球隊、球團人員，而且必須提供電子通訊及電話紀錄給予聯盟，根據規定6月30日下午6點之前，球隊不可接觸自由球員。

哈登則喊冤，稱自己是無辜的，「我沒有參與違規行為，所作所為完全合法。」哈登感覺自己被針對，聯盟對他有所偏見，「就像之前我拿MVP一樣，真的讓人很受傷。」

此外，柯瑞（Stephen Curry）在2021年和勇士簽下4年2.15億美元的合約，這讓他預計會在灣區待到2025-26年賽季；在接受採訪時，柯瑞再次重申自己並不想離開灣區，因為這裡已經是他的家。

「我剛結束生涯第13個賽季，整個生涯都為單一球隊效力，我可以很自豪地說這裡有多麼特別。老實說，我永遠都不想離開，這裡是我唯一的家。就算籃球生涯結束後，我們的根也是紮在這裡。」柯瑞說。

柯瑞 灣區 勇士

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