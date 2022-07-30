等不到合約 哈沃德考慮轉戰摔角界

哈沃德。（路透資料照片）

36歲的哈沃德（Dwight Howard）還在等待明年NBA 球季的新合約，成為自由球員的他現身世界摔角娛樂（WWE）測試會，而且不是單純參觀，未來如果無法延續籃球生涯，他認真考慮轉戰摔角界。

曾經8度入選NBA明星賽的哈沃德當然還沒那麼快放棄所愛，「新賽季我還是想打NBA，但我也知道自己過了顛峰期，如果沒有機會簽下合約，我打算調整一下，加入WWE。」

哈沃德的NBA生涯是從奧蘭多魔術隊起步，WWE表演中心也坐落在奧蘭多，哈沃德說：「我很願意在奧蘭多開啟我的WWE生涯。」

哈沃德不是說說而已，他在測試會待了5個多小時，到處請教摔角技巧，208公分、120公斤的身材也具有優勢，雖然年紀較長，不過WWE名人堂好手「鑽石」佩吉也是35歲才開始摔角生涯。

有媒體認為，哈沃德或許有機會在籃網隊獲得一紙合約，原因是可擔任23歲長人克萊斯頓的替補，增加內線深度以及經驗值，然而籃網總教練奈許傾向進攻籃球，喜歡球員具有外線開火能力，哈沃德恐怕不符需求。

哈沃德曾在2007到14年連續入選明星賽，2020年賽季曾協助湖人 隊拿下總冠軍，生涯18個球季，3度獲得年度最佳防守球員、拿過5次籃板王、1次灌籃大賽冠軍，生涯場均15.7分、11.8籃板。