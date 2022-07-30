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NBA／交易KD是否值得？ 前綠衫軍成員：看狀態下滑速度

記者蔡佳霖／綜合報導
前綠衫軍球員提出看法，引近杜蘭特是否超值，將取決於他狀態下滑的速度。（歐新社）
前綠衫軍球員提出看法，引近杜蘭特是否超值，將取決於他狀態下滑的速度。（歐新社）

杜蘭特（Kevin Durant）交易案如今又進入了新的領域，原本陣容就兵強馬壯的塞爾蒂克，傳出可能會提出交易追求這位巨星，也讓杜蘭特交易一事又成了熱議焦點

近日，先前效力過綠衫軍的斯卡拉布里尼（Brian Scalabrine）在作客《SiriusXM NBA Radio》時，就表示綠衫軍引近杜蘭特是否超值，將取決於他狀態下滑的速度。

「杜蘭特仍是聯盟精英等級球星，這是沒有異議的；但問題在於，杜蘭特這樣的狀態能維持多久，這是沒有可參考的特例，畢竟每個人的巔峰狀態長短因人而異。」斯卡拉布里尼說。

2019年總冠軍賽中遭逢跟腱斷裂重傷的杜蘭特，歷經一整季的休養後，在近兩個賽季中逐漸找回昔日狀態，絲毫看不出腳傷後遺症。

斯卡拉布里尼表示：「杜蘭特會以何種方式下滑，我也說不准。倘若他能夠緩緩老去，逐漸告別球場，綠衫軍提出這筆交易就無可厚非；但如果他是斷崖式下滑，那麼塞爾蒂克可能就要三思了。畢竟你要為了杜蘭特放棄一名更年輕、也更渴望成長進步的球員」

杜蘭特如今已經33歲，即將在開季前邁向34歲，至於被視為交易籌碼之一的布朗（Jaylen Brown）現年僅25歲。

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