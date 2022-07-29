NBA／傳格林想要頂薪 勇士：明年再談

32歲的格林和勇士還剩下兩年合約。（Getty Images）

現年32歲的NBA勇士 球星格林（Draymond Green）目前還剩下兩年合約，其中最後一年為球員選項，價值約2760萬美元。消息透露，格林傳出希望能和勇士提前續約，且是一份頂薪合約。

格林在8月3日之後，將有資格和勇士簽下4年1.34億美元的合約，等於從2023-24年賽季開始，格林總薪資將會是5年1.64億美元。不過現階段，勇士顯然無意提前和格林續約，更傾向於等到明年夏天再和他商討續約事宜。

上季格林場均得到7.5分7.3籃板7助攻1.3抄截1.1阻攻，在勇士體系中始終扮演重要的角色。

此外，隨著貝佛利（Patrick Beverley）在今年夏天被灰狼交易到爵士，整個爵士可說是面臨一個未來混沌不明的不確定狀態。球隊內部卻充斥著交易流言，連當家球星米契爾（Donovan Mitchell）也身陷各種交易傳聞之中。

貝佛利也坦言，為了球隊的競爭力，他希望米契爾能夠繼續留下來。他說，「我不知道我們在接下來幾週的時間究竟會發生什麼，現在有很多事情都在接近發生。我希望米契爾能夠繼續留在球隊裡面，如此一來球隊才能維持競爭力。如果事情真能如此發展，我們會非常興奮」。