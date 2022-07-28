我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

NBA／怪物奇兵動畫角色登格鬥遊戲 詹皇對決蝙蝠俠、超人

體育新聞組╱綜合報導
詹姆斯除了打球、電影外，商業投資也相當成功。(美聯社)
詹姆斯除了打球、電影外，商業投資也相當成功。(美聯社)

由《華納兄弟》卡通角色當可供選擇主角，格鬥電玩遊戲「MultiVersus」即將上市現也開放試玩，其中包含不少大家耳熟能詳人物像蝙蝠俠、超人、湯姆貓與傑利鼠、兔八哥、老皮等，近一期公佈也是NBA球迷絕不陌生的角色。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）主演電影《怪物奇兵：全新世代》中動畫形象也成為這款格鬥電玩中角色，可以跟其他經典卡通人物一同大亂鬥。事實上，《怪物奇兵：全新世代》也曾推同名電玩，但僅登Xbox平台，「MultiVersus」則將橫跨PC、Xbox以及PS。

另據報導，詹姆斯除了打球、電影外，商業投資同樣也相當成功，曾在2012年以100萬美元投資南加州的新興披薩店Blaze Pizza，取得約10%股份，當年Blaze Pizza僅有2家分店，但身為投資人之一的詹姆斯卻靠著自身影響力，如今這間披薩店已為他帶來超過5000萬美元的收入。

詹姆斯精準投資眼光不僅只於此，他曾是耳機品牌Beats的股東，該品牌後來被蘋果以30億美金收購；他也在2011年以650萬美元買下英超足球隊利物浦的2%股份，隨著利物浦前幾年拿下歐冠以及英超冠軍，這筆投資的價值也暴增至4500萬美元。

格鬥電玩遊戲「MultiVersus」即將上市現也開放試玩，詹姆斯是其他的一個角...
格鬥電玩遊戲「MultiVersus」即將上市現也開放試玩，詹姆斯是其他的一個角色。(取材自推特)

投資 電影 英超

上一則

場邊人語／傷癒歸隊 怎辦才對

下一則

泰拳／泰名將擂台上被打到腦死 法國對手自責引退

延伸閱讀

猥褻兒童遭妻槍擊 馬州男面臨多項指控

猥褻兒童遭妻槍擊 馬州男面臨多項指控
NBA／「投資之神」詹皇百萬元資助披薩店 報酬已翻50倍

NBA／「投資之神」詹皇百萬元資助披薩店 報酬已翻50倍
NBA／「不想再當他隊友」傳詹皇與衛少關係冷淡

NBA／「不想再當他隊友」傳詹皇與衛少關係冷淡
NBA／再添紀錄…詹姆斯邁向20賽季 將成為史上第9人

NBA／再添紀錄…詹姆斯邁向20賽季 將成為史上第9人

熱門新聞

谷愛凌在ESPYS大獎中奪兩項大獎。（取材自谷愛凌微博）

谷愛凌一身黑褲裝「體壇奧斯卡」奪2獎 中文感謝粉絲

2022-07-21 04:05
林書豪21日在微博上傳個人寫真照。（取材自微博）

籃球／遭北京首鋼放棄 林書豪轉戰台灣？傳P聯盟將動作

2022-07-21 18:07
詹姆斯所投資的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳，還讓詹姆斯賺進5000萬美元。（Getty Images）

NBA／「投資之神」詹皇百萬元資助披薩店 報酬已翻50倍

2022-07-25 21:36
南韓花式滑冰女神金妍兒。（取材自Instagram）

南韓花滑女神金妍兒宣告喜訊 10月與聲樂家男友結婚

2022-07-25 00:00
藍鳥以28：5痛宰紅襪，也打破隊史單場最高得分紀錄。（美聯社）

MLB／平凡飛球變場內滿貫砲 紅襪28：5血洗紅襪

2022-07-23 07:17
現年29歲的台灣著名登山家曾格爾。（翻攝自曾格爾Grace Tseng臉書）

無氧攻頂8千米K2 29歲台灣登山女傑創紀錄：我邊哭邊爬

2022-07-24 20:15

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁