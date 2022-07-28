NBA／怪物奇兵動畫角色登格鬥遊戲 詹皇對決蝙蝠俠、超人

詹姆斯除了打球、電影外，商業投資也相當成功。(美聯社)

由《華納兄弟》卡通角色當可供選擇主角，格鬥電玩遊戲「MultiVersus」即將上市現也開放試玩，其中包含不少大家耳熟能詳人物像蝙蝠俠、超人、湯姆貓與傑利鼠、兔八哥、老皮等，近一期公佈也是NBA球迷絕不陌生的角色。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）主演電影 《怪物奇兵：全新世代》中動畫形象也成為這款格鬥電玩中角色，可以跟其他經典卡通人物一同大亂鬥。事實上，《怪物奇兵：全新世代》也曾推同名電玩，但僅登Xbox平台，「MultiVersus」則將橫跨PC、Xbox以及PS。

另據報導，詹姆斯除了打球、電影外，商業投資 同樣也相當成功，曾在2012年以100萬美元投資南加州的新興披薩店Blaze Pizza，取得約10%股份，當年Blaze Pizza僅有2家分店，但身為投資人之一的詹姆斯卻靠著自身影響力，如今這間披薩店已為他帶來超過5000萬美元的收入。

詹姆斯精準投資眼光不僅只於此，他曾是耳機品牌Beats的股東，該品牌後來被蘋果以30億美金收購；他也在2011年以650萬美元買下英超 足球隊利物浦的2%股份，隨著利物浦前幾年拿下歐冠以及英超冠軍，這筆投資的價值也暴增至4500萬美元。

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