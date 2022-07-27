NBA／搶杜蘭特 綠衫軍願送上布朗 籃網獅子大開口 還要加入史馬特

綠衫軍想讓杜蘭特（右）與泰托姆（左）當隊友，但與籃網仍談不攏。（歐新社）

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）投震撼彈，追逐發出賣我宣言的杜蘭特（Kevin Durant）局勢有最新變化，不是其原先屬意熱火與太陽，還有一度被視為黑馬的暴龍，而是願出布朗（Jaylen Brown）的塞爾蒂克。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）也跟進報導，曝光了塞爾蒂克圍繞布朗打造實際報價詳情，他稱綠衫軍談判過程中，一開始主動提議方案為布朗、懷特（Derrick White）與選秀權，但遭籃網回拒，後者也反客為主作出索價。

籃網版本中，布朗與選秀權主軸不變，但希望加入上季年度最佳防守球員得主史馬特（Marcus Smart），且還希望再加入如同懷特般的輪替球員。查拉尼亞指出，塞爾蒂克並不想付出史馬特當籌碼，現在還在思考如何回應籃網獅子大開口。

此外，報導說，暴龍一度被看好，但後來不願放手新科新人王。沃納羅斯基日前在節目上就說明，暴龍看待交易杜蘭特所持立場為何，「暴龍不想要放手巴恩斯（Scottie Barnes），這是他們立場，而籃網現在態度則是要是對方不出巴恩斯就不討論交易可能」。