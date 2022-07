由《華納兄弟》卡通角色當可供選擇主角,格鬥電玩遊戲「MultiVersus」即將上市現也開放試玩,其中包含不少大家耳熟能詳人物像蝙蝠俠、超人、湯姆貓與傑利鼠、兔八哥、老皮等,近一期公布也是NBA 球迷絕不陌生的角色。

湖人 球星詹姆斯(LeBron James)主演電影 「怪物奇兵:全新世代」(Space Jam:A New Legacy)中動畫形象也成為這款格鬥電玩中角色,可以跟其他經典卡通人物一同大亂鬥。事實上,「怪物奇兵:全新世代」也曾推同名電玩,但僅登Xbox平台,「MultiVersus」則將橫跨PC、Xbox以及PS。

NAH THIS GOTTA BE A FOUL. LEBRON IS AMAZING LMFAOOOOO pic.twitter.com/vlB0Ktt5OX