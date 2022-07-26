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NBA／傳綠衫軍想搶杜蘭特 籃網嫌出價低

體育新聞組／綜合報導
綠衫軍想要杜蘭特（左），恐得付出布朗（右）當代價。（路透）
綠衫軍想要杜蘭特（左），恐得付出布朗（右）當代價。（路透）

今年夏天，NBA籃網隊的交易操作難度頗高。自從主將杜蘭特（Kevin Durant）表明決心求去，各種交易傳聞不斷，但各隊提出的報價，卻均不得籃網的心。最近傳出，「綠衫軍」塞爾蒂克要拿主力戰將布朗（Jaylen Brown），及替補後衛懷特（Derrick White），外加一個選秀權來交易杜蘭特，但該提案已遭籃網否決。

籃網對此交易的條件，希望是布朗加上史馬特（Marcus Smart）兩位主力先發及一名替補球員，外加選秀權，對塞爾蒂克來說代價不小。「綠衫軍」去年倒在NBA總冠軍賽，想要再次挑戰冠軍，必須在保留核心競爭力的狀況下，再加入杜蘭特才有問鼎的實力。

此外，西蒙斯（Ben Simmons）上賽季來到籃網後，仍然一場未上，如今也捲入交易流言四起的紛亂之中。

資深記者德凡尼（Sean Deveney）近日透露，某位聯盟高層談到暴龍對西蒙斯（Ben Simmons）產生了興趣，有意拿阿努諾比（OG Anunoby）為中心，提出交易包裹向籃網延攬。

德凡尼指出，籃網除了可以得到阿努諾比外，還有可能得到柏曲（Khem Birch）、及像弗林（Malachi Flynn）、阿丘瓦（Precious Achiuwa）這樣的年輕球員，最後外加2個首輪選秀權。

外傳暴龍有意西蒙斯。（美聯社）
外傳暴龍有意西蒙斯。（美聯社）

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