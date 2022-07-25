我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網瘋傳汪小菲失控言論 「為何不能跟共產黨爭一爭？」

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

NBA／「投資之神」詹皇百萬元資助披薩店 報酬已翻50倍

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯所投資的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳，還讓詹姆斯賺進5000萬美元。（Getty Images）
詹姆斯所投資的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳，還讓詹姆斯賺進5000萬美元。（Getty Images）

湖人球星詹姆斯（LeBron James）不僅在球場上呼風喚雨，私下在商場上成就同樣有目共睹，他所投資的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳，還讓詹姆斯賺進5000萬美元。

詹姆斯時常用精準的眼光經營場外事業，它在2012年曾以不到100萬美元金額資助「Blaze Pizza」，取得大約10%的股份，而這家美國連鎖比薩店擴張相當迅速，短短5年市值就已經達到2.5億美元，根據計算目前它的市值估計有將近5億美元，也就是詹姆斯的股份價值將至少有5000萬美元。

過去詹姆斯曾入股英超勁旅利物浦或者成為耳機廠商Beats股東，這些投資都替他帶回大量獲利，這次詹姆斯僅用不到100萬美元投資「Blaze Pizza」，目前投資報酬至少已經翻了50倍，詹姆斯還擁有19家「Blaze Pizza」的經營權，詹姆斯能成為全世界收入最高的運動員之一果真不是沒有原因。

詹姆斯有Blaze Pizza一成股份。（取材自臉書）
詹姆斯有Blaze Pizza一成股份。（取材自臉書）

投資 運動員 湖人

上一則

場邊人語：開季上陣 可否當真

延伸閱讀

MLB／開轟慶祝被嗆小丑 國民外野手乾脆戴大紅鼻子回應

MLB／開轟慶祝被嗆小丑 國民外野手乾脆戴大紅鼻子回應
NBA／「不想再當他隊友」傳詹皇與衛少關係冷淡

NBA／「不想再當他隊友」傳詹皇與衛少關係冷淡
NBA／再添紀錄…詹姆斯邁向20賽季 將成為史上第9人

NBA／再添紀錄…詹姆斯邁向20賽季 將成為史上第9人
籃球／詹皇攜手德羅展 祖魯聯賽獻技

籃球／詹皇攜手德羅展 祖魯聯賽獻技

熱門新聞

谷愛凌在ESPYS大獎中奪兩項大獎。（取材自谷愛凌微博）

谷愛凌一身黑褲裝「體壇奧斯卡」奪2獎 中文感謝粉絲

2022-07-21 04:05
羽生結弦記者會宣布退休。(Getty Images)

日本「滑冰王子」羽生結弦宣布退休 轉攻職業表演選手

2022-07-19 04:10
林書豪21日在微博上傳個人寫真照。（取材自微博）

籃球／遭北京首鋼放棄 林書豪轉戰台灣？傳P聯盟將動作

2022-07-21 18:07
看到現在NBA球星領的高薪，巴克利（左）「遺憾」自己太早出生。（路透）

NBA／里拉德單季領6300萬創新高 巴克利笑嘆太早出生

2022-07-18 08:34
藍鳥以28：5痛宰紅襪，也打破隊史單場最高得分紀錄。（美聯社）

MLB／平凡飛球變場內滿貫砲 紅襪28：5血洗紅襪

2022-07-23 07:17
南韓花式滑冰女神金妍兒。（取材自Instagram）

南韓花滑女神金妍兒宣告喜訊 10月與聲樂家男友結婚

2022-07-25 00:00

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交
馬斯克反擊睡好友妻全是胡扯 自爆「很久沒性生活」

馬斯克反擊睡好友妻全是胡扯 自爆「很久沒性生活」