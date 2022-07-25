NBA／「投資之神」詹皇百萬元資助披薩店 報酬已翻50倍

詹姆斯所投資的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳，還讓詹姆斯賺進5000萬美元。（Getty Images）

湖人 球星詹姆斯（LeBron James）不僅在球場上呼風喚雨，私下在商場上成就同樣有目共睹，他所投資 的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳，還讓詹姆斯賺進5000萬美元。

詹姆斯時常用精準的眼光經營場外事業，它在2012年曾以不到100萬美元金額資助「Blaze Pizza」，取得大約10%的股份，而這家美國連鎖比薩店擴張相當迅速，短短5年市值就已經達到2.5億美元，根據計算目前它的市值估計有將近5億美元，也就是詹姆斯的股份價值將至少有5000萬美元。

過去詹姆斯曾入股英超勁旅利物浦或者成為耳機廠商Beats股東，這些投資都替他帶回大量獲利，這次詹姆斯僅用不到100萬美元投資「Blaze Pizza」，目前投資報酬至少已經翻了50倍，詹姆斯還擁有19家「Blaze Pizza」的經營權，詹姆斯能成為全世界收入最高的運動員 之一果真不是沒有原因。

LeBron James turned a million into $50M from his 2012 investment in Blaze Pizza which according to Forbes is the 'fastest-growing restaurant chain in USA' https://t.co/UROnOnfT3V — SO AM I_Carpe’ Diem DOJ-“The Dept. of JUST “US” (@Sister_SO_AM_I) July 25, 2022