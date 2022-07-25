NBA／杜蘭特難回勇士？傳籃網看不上維金斯、波爾

要求交易的杜蘭特會以什麼方式轉隊，是NBA季後一大焦點。（美聯社）

在杜蘭特（Kevin Durant）拋出交易震撼彈後，頓時引發各種傳聞，至今仍是餘波盪漾，甚至連尋求衛冕的勇士 也涉入其中。不過根據ESPN記者洛威（Zach Lowe）的消息，他表示籃網對於勇士以維金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）為首的交易籌碼沒有太感興趣。

對於交易杜蘭特這件事情，籃網傳出即使雙方分手也要拿回大把籌碼，包括明星球員、潛力新星以及多枚首輪選秀權，這樣的條件著實讓不少有意爭取的球隊也只能卻步。

洛威透露，籃網對於維金斯和波爾的評價並不高，這讓籃網對於勇士的交易包裹興趣缺缺；另一方面，勇士顯然也不願為了引進杜蘭特放棄太多年輕球員籌碼。

如同ESPN記者安德魯斯（Kendra Andrews）所提到，勇士不想動用維金斯、波爾、庫明加（Jonathan Kuminga）、威斯曼（James Wiseman）、穆迪（Moses Moody）和選秀權，就為了滿足籃網這一方的交易需求。

當然，對籃網來說，任何牽涉到交易杜蘭特的前提可能都會被迫卡在西蒙斯（Ben Simmons）本身指定新秀條款的限制，而形成另一個難以達成共識的困難點。