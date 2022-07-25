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NBA／「不想再當他隊友」傳詹皇與衛少關係冷淡

體育新聞組／綜合報導

湖人上個賽季戰績慘淡，球季結束後「詹皇」詹姆斯（LeBron James）想讓球團把衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易掉的消息傳得沸沸揚揚。近日NBA記者麥克麥納敏（Dave Mcmenamin）再指出：「詹姆斯沒有興趣讓衛斯特布魯克再繼續當他的隊友一年。」

湖人在2020-21年賽季雖打進季後賽，但首輪就遭太陽淘汰，去年夏天找來衛少嘗試組建「新三巨頭」，沒想到更慘，戰績33勝49敗排名西部第11，甚至連附加賽都沒得打。

今年球季結束後，籃壇不斷傳出詹姆斯將和「衛少」衛斯特布魯克拆夥的消息，夏季聯賽時，兩人也都分別坐在球場的不同區域，攝影鏡頭也從未拍到兩人交談、互動。《ESPN》近期則報導，熟悉這兩位球員的關係人以「冷淡」形容詹皇與衛少間的關係。

此外，在《The Lowe Post》Podcast節目中，NBA記者麥克麥納敏也透露了詹姆斯的想法：「很明顯，詹姆斯已經受夠了，他沒有興趣讓衛斯特布魯克再繼續當他的隊友一年。」

衛斯特布魯克上個賽季在湖人場均可攻下18分、7助攻、7籃板，帳面上數據不差，不過他本季三分球命中率不到3成，罰球命中率更只有66.7％，過於衝動、容易發生失誤的不穩定表現也為人詬病。

湖人 NBA 季後賽

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