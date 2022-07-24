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NBA／看好勇士持續奪冠 老湯普森：我們努力趕上喬丹

記者蔡佳霖／綜合報導
老湯普森在接受採訪時即認為勇士有機會更上層樓，繼續爭取總冠軍。（路透）
老湯普森在接受採訪時即認為勇士有機會更上層樓，繼續爭取總冠軍。（路透）

勇士8年之內以三款不同陣型四度奪下總冠軍，寫下不朽成就，儘管休賽季無法完全保留原班人馬，但在核心穩固之下，勇士以適度的補強和年輕球員的培養為基底，仍是擁有極高戰力深度和發展潛力，有助其邁向連霸之路。

湯普森（Klay Thompson）的父親老湯普森（Mychal Thompson）在接受採訪時即認為勇士有機會更上層樓，繼續爭取總冠軍。

「他們動力十足，我認為他們下個賽季將再次成為奪冠熱門球隊。因為現在他們擁有一些年輕新星，做好了邁出下一步的準備。勇士的未來是光明的，特別是威斯曼（James Wiseman）回來了。雖然路途艱難，但勇士絕對有能力再次贏得總冠軍。」老湯普森說。

老湯普森先前曾表示，勇士之所以能夠從先前兩年的低潮中強勢反彈，在於管理階層堅持穩住核心體系。他指出，像是當年的公牛和21世紀初的湖人，在達到3連霸顛峰後，球隊陣容迅速就解體了。此外，老湯普森認為勇士三劍客依然渴望繼續收集冠軍戒指。

「他們不會感到自滿。他們已經拿到4座總冠軍，但你知道他們想要拿到5個、6個。」老湯普森說。老湯普森甚至把眼光放得更遠，盼勇士能朝公牛8年6冠的高標準前進。

「6座總冠軍是一個標準，我可以肯定勇士會這樣想，『讓我們贏得6個總冠軍，讓我們努力趕上喬丹（Michael Jordan）吧』。」

勇士 喬丹 湖人

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