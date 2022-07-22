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NBA／體壇奧斯卡…湯普森獲東山再起獎 不忘感謝小布

體育新聞組／綜合報導
湯普森受頒ESPY最佳東山再起獎。（美聯社）
湯普森受頒ESPY最佳東山再起獎。（美聯社）

有「體壇奧斯卡」之稱的ESPY頒獎典禮上，雖然身兼主持人的柯瑞（Stephen Curry）錯過大獎，年度最佳男性運動員最終由大聯盟球星大谷翔平抱走，其所屬勇士及「浪花兄弟」好搭檔還是順利獲得肯定。

勇士擊敗大聯盟勇士、WNBA天空、NHL雪崩、NFL公羊、喬治亞美足校隊與奧克拉荷馬女壘拿到年度最佳隊伍，至於湯普森（Klay Thompson）則是受頒最佳東山再起獎，致詞時也感謝了意外罹難的布萊恩（Kobe Bryant）父女還有勇士球團不動搖的支持。

「要是沒有勇士球團，我不會站在這裡，還有誰會給ACL撕裂的球員大約？這聽都沒聽過，但他們始終對我保持信念」，湯普森說，他也補充：「最後我要感謝布萊恩一家，凡妮莎（Vanessa）跟3位女孩，我每天都想念布萊恩跟Gigi，我養傷過程也始終保持『曼巴精神』」。

至於其他獎項方面，柯瑞雖沒獲得年度最佳男性運動員，但他超越艾倫（Ray Allen）登NBA三分王獲選最佳破紀錄表現，同時拿到最佳NBA球員獎。至於莫蘭特（Ja Morant）則在最佳突破獎輸給滑雪選手谷愛凌，他的超狂暴扣也在年度最佳好球不敵女足名將拉皮諾埃（Megan Rapinoe）的角球直接進球。

湯普森受頒ESPY最佳東山再起獎。（美聯社）
湯普森受頒ESPY最佳東山再起獎。（美聯社）

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