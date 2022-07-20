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NBA／再添紀錄…詹姆斯邁向20賽季 將成為史上第9人

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯迎接第20個賽季，成為NBA史上第九人。（路透）
詹姆斯迎接第20個賽季，成為NBA史上第九人。（路透）

自2003-2004年重磅加盟NBA以來，詹姆斯（LeBron James）始終維持絕佳狀態，即使已經高齡37歲也未見衰退，持續朝歷史得分王等多項空前紀錄邁進。根據統計，詹姆斯在2022-2023年賽季將成為史上第9位打到20個賽季的球員。

先前8位分別是卡特（Vince Carter）、賈奈特（Kevin Garnett）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、派瑞許（Robert Parish）、威利斯（Kevin Willis）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、布萊恩（Kobe Bryant）、克勞佛（Jamal Crawford）；其中卡特累積22個賽季居冠，賈奈特、諾維茨基、派瑞許和威利斯都是21個賽季。

另方面，主動降薪協助76人補強陣容的哈登（James Harden），展現奪冠的強烈企圖心，日前接受採訪時，哈登表示目前身心狀態出色，並透露經常和當家中鋒安比德（Joel Embiid）交談，一同努力要幫助球隊登頂。

「我經常和安比德交談，我們會討論該如何打球，需要做些什麼來幫助球隊奪冠。當你擁有兩名頂級球星在同一支球隊時，這是很棒的基石。我們將一起成長，並努力帶領這支球隊登頂。我相信我們能夠一起做到。」哈登說。

上季哈登先後待過籃網和76人兩支球隊，但狀態可說是近幾年來最差的一季，也引發不少質疑聲浪。對此，哈登則表示：「人們已經習慣看到我場均轟下40分、30分，所以他們認為上季我陷入低潮了。我才來76人短短幾個月，我必須在這個過程中去學習。情況就是這樣。如今，我在身心狀態都蠻不錯的，我期待著下個賽季來臨。」

哈登（右）自曝身心狀態出色，誓言聯手安比德（左）奪冠。（Getty Images...
哈登（右）自曝身心狀態出色，誓言聯手安比德（左）奪冠。（Getty Images）

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