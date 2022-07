先前WNBA球星模仿自己上季帶起流行的晚安入睡手勢,柯瑞 (Stephen Curry)才自豪帶起這樣一股風潮,之後也有網友整理不只女籃賽場,包括像是美式足球 、足球還有棒球場都有人致敬這招牌動作,如今更有小朋友青出於藍更勝於藍。

網路就流傳一段影片,有位小朋友籃球比賽時投籃命中,竟然不只比出晚安入睡手勢還直接躺在地上強調效果,這也引起柯瑞關注在推特 分享還表示:「讓他們好好睡吧。」而詹姆斯(LeBron James)也現身留言說:「你看看你帶起怎樣風氣。」

Went to sleep on em! https://t.co/lKQdVv2Urx