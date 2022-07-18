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NBA／里拉德單季領6300萬創新高 巴克利笑嘆太早出生

記者陳元廷／綜合報導
看到現在NBA球星領的高薪，巴克利「遺憾」自己太早出生。（路透）
看到現在NBA球星領的高薪，巴克利「遺憾」自己太早出生。（路透）

里拉德（Damian Lillard）暑假與拓荒者完成續約，讓他以單季6300萬美元登史上第一高薪。事實上，如今NBA年薪紀錄中，排在他之後三人也是這個休賽季簽訂合約者。這理所當然引起部份退役球星有些吃味，感嘆真是生錯了時代。

像歐尼爾（Shaquille O'Neal）就說，換作自己置身現代，應該值得5年4億美元薪水。而常在節目跟歐尼爾一搭一唱的巴克利（Charles Barkley）也以自身幽默風格，附和說：「讓我告訴你，我愛我老媽，但每次我看到這樣高薪合約的時候。我都想要開車到她墳墓去，把她叫起來說，『為什麼妳不多等幾年再生我？就再等幾年就好』」，巴克利搞笑表示，不過也強調，玩笑話歸玩笑話，自己當然知道現在高薪現象是隨時代演進，就如同他過去也比更早之前的前輩領的還要多。

「我祝福這些年輕傢伙們，我不想當難相處的老人。我就比羅素（Bill Russell）還領更多薪水，但他顯然比我是更出色球員。我也比賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）賺更多，他當然也比我強很多。所以祝福這些年輕球員，只要你努力當然能領這樣的錢」，巴克利說。

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