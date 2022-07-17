NBA／米契爾回紐約？尼克、籃網搶人

米契爾（右）有望回紐約打球。（Getty Images）

尼克對搶下米契爾（Donovan Mitchell）野心昭然若揭，不過想要迎回這位家鄉子弟，卻也出現意外競爭對手，那就是也同享地緣關係優勢的籃網。資深記者史坦（Marc Stein）透露，籃網同樣非常熱切地追逐米契爾。

史坦最新分析米契爾動向報導中提到，熱火是除了尼克外的熱門交易下家，但也補充籃網渴望得到米契爾熱切程度不輸熱火，並指出尼克不容低估此競爭心中目標對手，而「鹽湖城論壇報」記者拉森（Andy Larsen）也有類似看法。

拉森也把籃網跟尼克還有熱火列為米契爾潛在新東家，且強調籃網老闆蔡崇信應不希望球隊重建，除票房考量也是因為球隊未來選秀權非操之在己。但難度顯然極高，杜蘭特（Kevin Durant）多方交易難有共識，且還要清走西蒙斯（Ben Simmons），才符合1隊不可經由交易得到第2位指定新秀續約者。

此外，湖人 隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）先前現身賭城 夏季聯賽，被捕捉到與詹姆斯（LeBron James）零互動引起熱議，最新消息也指出，本身深陷厄文 （Kyrie Irving）交易流言之中的他與經紀人分道揚鑣。

「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，長年擔任其的經紀人佛徹（Thad Foucher）證實雙方解除合作關係消息，並在聲明中稱原因是彼此間出現「無法調和的分歧」。

佛徹當衛斯特布魯克經紀人已14年，他也在聲明提到不認為被交易到他隊再接受買斷是好事，並強調：「他最好選項是留在湖人，擁抱先發角色並接納漢姆（Darvin Ham）公開所給予的支持。」