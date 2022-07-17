亞洲盃男籃／一度追到差3分 中華隊不敵中國

在雅加達舉行的2022男籃亞洲盃B組小組賽中，中國隊以95：80戰勝中華隊。（新華社）

亞洲盃中華男 籃隊16日在分組賽最後一戰遭遇強敵中國隊，在劉錚有登錄卻未出賽的情況下，中華隊在第二節落後到22分，儘管下半場一度在陳盈駿、林庭謙和阿提諾領軍下追到3分差距，但末節又因為防線潰堤，最終以80：95吞下敗仗。

這場比賽前，因為同組的南韓 隊擊敗巴林隊，確定以3連勝搶下分組龍頭直接晉級8強賽，巴林則苦吞3連敗遭淘汰的情況下，中華隊與中國隊不論輸贏都將落入8強附加賽，勝隊將對上A組第3名的印尼 隊，敗隊則對上A組第2名的約旦隊。

中國隊迎回日前確診的主戰中鋒周琦，前兩節中國隊也在王哲林、周琦接力上陣的情況下強攻禁區，一度在第二節中段取得22分領先，不過中華隊也靠著拉快進攻步調，在第二節後段到第三節初由陳盈駿、林庭謙領軍頻頻打出反快攻，將落後差距縮小到3分差。

但中國隊此役不僅占有禁區優勢，外線發揮也優於中華隊，其中在第三節倒數階段更被顧全連續砍進兩顆三分球，讓雙方三節打完回到9分差距。第四節中國隊周琦跟王哲林延續在攻守兩端的宰制力，將領先優勢再擴大到20分，讓勝負提前底定，最終中華隊就以15分差距吞下敗陣，以1勝2敗、分組賽第3名晉級到8強附加賽。

中華隊以林庭謙攻下30分表現最佳，陳盈駿則有13分、6籃板、5助攻，中國隊則是多點開花、6人得分來到雙位數。中華隊接下來將在附加賽對上約旦，力拚8強門票。