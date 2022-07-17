我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

川普再戰總統？舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

亞洲盃男籃／一度追到差3分 中華隊不敵中國

體育新聞組／綜合報導
在雅加達舉行的2022男籃亞洲盃B組小組賽中，中國隊以95：80戰勝中華隊。（新華社）
在雅加達舉行的2022男籃亞洲盃B組小組賽中，中國隊以95：80戰勝中華隊。（新華社）

亞洲盃中華男籃隊16日在分組賽最後一戰遭遇強敵中國隊，在劉錚有登錄卻未出賽的情況下，中華隊在第二節落後到22分，儘管下半場一度在陳盈駿、林庭謙和阿提諾領軍下追到3分差距，但末節又因為防線潰堤，最終以80：95吞下敗仗。

這場比賽前，因為同組的南韓隊擊敗巴林隊，確定以3連勝搶下分組龍頭直接晉級8強賽，巴林則苦吞3連敗遭淘汰的情況下，中華隊與中國隊不論輸贏都將落入8強附加賽，勝隊將對上A組第3名的印尼隊，敗隊則對上A組第2名的約旦隊。

中國隊迎回日前確診的主戰中鋒周琦，前兩節中國隊也在王哲林、周琦接力上陣的情況下強攻禁區，一度在第二節中段取得22分領先，不過中華隊也靠著拉快進攻步調，在第二節後段到第三節初由陳盈駿、林庭謙領軍頻頻打出反快攻，將落後差距縮小到3分差。

但中國隊此役不僅占有禁區優勢，外線發揮也優於中華隊，其中在第三節倒數階段更被顧全連續砍進兩顆三分球，讓雙方三節打完回到9分差距。第四節中國隊周琦跟王哲林延續在攻守兩端的宰制力，將領先優勢再擴大到20分，讓勝負提前底定，最終中華隊就以15分差距吞下敗陣，以1勝2敗、分組賽第3名晉級到8強附加賽。

中華隊以林庭謙攻下30分表現最佳，陳盈駿則有13分、6籃板、5助攻，中國隊則是多點開花、6人得分來到雙位數。中華隊接下來將在附加賽對上約旦，力拚8強門票。

華男 印尼 南韓

上一則

MLB／比賽末段還能飆火球？大谷翔平親自揭密

下一則

MLB／8局遭破功 克蕭差點「完全比賽」

延伸閱讀

國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3
南韓金牌名將林孝埈 將代表中國出征短道速滑世界杯

南韓金牌名將林孝埈 將代表中國出征短道速滑世界杯
睽違7年 中華少棒再闖威廉波特

睽違7年 中華少棒再闖威廉波特
兩岸籃賽爆衝突 場上鎖頸場外論戰

兩岸籃賽爆衝突 場上鎖頸場外論戰

熱門新聞

莎拉波娃生了兒子。（取材自Instagram）

網球／莎拉波娃生了兒子 一家三口照片好溫馨

2022-07-15 20:10
哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天在溫網女單決賽奪冠。美聯社

溫網女單決賽 芮芭奇娜奪冠 哈薩克史上第一人

2022-07-09 12:34
約克維奇以4比6、6比3、6比4和7比6（7比3）力克澳洲「壞小子」基爾喬斯，7度在溫布頓錦標賽封王。（美聯社）

約克維奇逆轉勝基里洛斯 溫網7度封王締4連霸佳績

2022-07-10 12:41
喬治休賽季在義大利舉辦了婚禮，人生邁向一個新階段。（取材自Instagram）

NBA／喬治義大利幸福成婚 雷納德、唐斯現身慶賀

2022-07-16 08:30
今夏成為自由球員後選擇續留公牛，拉文與母隊簽下5年2億1500萬美元頂薪合約。（路透）

NBA／高中初戀交往至今 拉文未婚妻挺肚照分享懷孕喜訊

2022-07-10 08:06
老將德拉基奇稱和兩位巨星杜蘭特、厄文打球非常艱難。（美聯社）

NBA／德拉基奇坦言在籃網不快樂 2巨星只在乎個人表現

2022-07-15 20:39

超人氣

更多 >
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了