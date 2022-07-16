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NBA／看好柯瑞能打到50歲 皮朋：他是迷你版詹姆斯

聯合新聞網／綜合報導
皮朋再次稱讚柯瑞，認為他是迷你版詹姆斯。（美聯社）
皮朋再次稱讚柯瑞，認為他是迷你版詹姆斯。（美聯社）

NBA退役球星皮朋（Scottie Pippen）近日不斷盛讚勇士球星柯瑞，除了稱他改變了籃球比賽，最新言論更稱其為迷你版的詹姆斯（Lebron James），「打到50歲都沒問題」！

皮朋二世(Scotty Pippen Jr.)在選秀會落選後，隨即與湖人簽下雙向合約，並代表球隊出戰夏季聯賽，老爸皮朋幾乎每場都到場支持其兒子，並客串主播台，在近日擔任球評時坦言：「我認為柯瑞改變了現今籃球的風格，球員要會投籃，要是無法投籃可能就得坐在板凳上。」

繼此前言論後，皮朋今日再度提及柯瑞，認為他就是迷你版的詹姆斯，看好柯瑞的身體狀態還能維持巔峰好幾年，他說：「我不確定柯瑞還能打多久，我的意思是他某種程度就是迷你版的詹姆斯，他經過訓練後日漸強壯，想再打6年都沒問題。他可是史上最偉大的射手之一，如果他願意絕對能打到50歲，他離退役還很遙遠。」

據NBA官方紀錄顯示，NBA最年長出賽的球員為46歲希奇(Nat Hickey)，他生涯僅出戰一場比賽，卻陰錯陽差創造此歷史，至於柯瑞是否能打破這項特別的紀錄，我們將拭目以待。

柯瑞 NBA 勇士

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