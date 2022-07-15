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NBA／金塊「見面禮」 凱威爾波普續約2年

體育新聞組／綜合報導
金塊與凱威爾波普（右）完成2年續約。（路透）
金塊與凱威爾波普（右）完成2年續約。（路透）

金塊日前才與巫師完成2換2交易案，如今「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）最新消息指出，金塊與新得到的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）完成續約，將以3000萬元價碼再綁他2年。

凱威爾波普原先合約只到下個賽季，不過沃納羅斯基也指出，這新談成的2年續約的第2年為球員選項，換言之他最快有機會2024年暑假恢復自由身。凱威爾波普上季在巫師出賽77場，場均有13.2分外帶39%三分命中率。

此外，孕妻日前透過社群媒體宣佈即將迎接小生命誕生好消息，人逢喜事的拉文（Zach LaVine）也才剛與公牛完成5年2億1500萬元續約，他不但高興直呼芝加哥是自己的家，也表示自由球員市場談判期一開，只和公牛會面並未接觸他隊。

「我是帶著開放心胸進入這個休賽季，當然我也如同往常設定了目標。不過當我跟總管艾佛斯利（Marc Eversley）與總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）碰面，他們給了所有我想要的，我沒有理由再去找其他隊伍，這也不尊重人」，拉文說。

他也進一步指出：「檯面上選項中，芝加哥有所有優勢，我當然做過功課才作決定。但我的心一直屬於芝加哥，這是我的家。過去我們也一起打造這支球隊，如今我能以基石身分回歸，他們也願意聽取我意見來建立陣容，這對我而言很重要。」

芝加哥 社群媒體

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