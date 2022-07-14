NBA／去快艇不用當一哥 沃爾樂得輕鬆

沃爾現身賭城夏季聯賽觀賞新東家快艇賽事。（Getty Images）

經紀公司日前證實，沃爾（John Wall）以2年1320萬美元價碼加盟快艇 ，他日前也現身賭城夏季聯賽觀賞新東家賽事，同時談到現在有機會跟快艇雙星合作，自己可以卸下以往當家球星重擔，他認為處於現今的自己再合適不過。

「我不在乎其他球隊，他們當然也很不錯，我也感謝他們對我有興趣。但當我綜觀全局，我想找到不必承擔2016年自己所受重任的地方，而快艇又缺控衛，這是很棒的處境」，沃爾說，他也樂於跟傑克森（Reggie Jackson）競爭先發。

沃爾進一步透露：「我不需要每晚比賽都像蝙蝠俠般勝負一肩扛，這是我生涯來這個階段的最重要目標，我不想為了贏球，每晚都要當一哥。如今球隊狀況是我們都可以輪流承擔這個責任。」此外他強調儘管過去1年未出賽，自認狀態仍佳。

此外，湖人 對於再讓詹姆斯（LeBron James）聯手厄文 （Kyrie Irving）的興趣可說眾所周知，但現也傳出其實內部存在分歧意見。

「The Athletic」湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）就提到，詹姆斯無疑希望找來昔日奪冠搭檔厄文，但球團有另一派想法是傾向跟溜馬洽談，交換希爾德（Buddy Hield）和透納（Myles Turner）。但布哈也強調，溜馬暫對湖人提案不感興趣。

而目前湖人與籃網針對厄文談判似乎也陷僵局，原因在於籃網盼優先處理杜蘭特（Kevin Durant）交易請求，不過截至現在所收報價並不如預期，短期內恐難有結果。而其中還有另一變數是詹姆斯8月即將來臨提前續約談判，給了他可以施壓高層的籌碼。