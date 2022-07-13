NBA／效力母隊至少10年 現役球員僅5人 勇士三劍客上榜

格林（由左至右）、湯普森、柯瑞已同在勇士待了10季。（歐新社）

隨著聯盟球星流動率的增加，以及球隊運作巨星合體的企圖心，要像過往那樣為母隊效力從一而終的情況更顯鳳毛麟角。

近日有媒體就列出了自新秀年以來效力單一球隊至少10個賽季的現役球員，總數不過5人，其中就包含了勇士 三劍客。

勇士在2009年、2011年和2012年先後選進了柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green），當初可能也沒太多人會想到，這三個小伙子會開創聯盟新局，聯手鑄下8年4冠的勇士盛世。

如今，34歲的柯瑞還剩下4年合約，湯普森也還有2年合約，至於格林同樣還剩2年合約。3人能否一同終老灣區，目前來看還是存有變數。

即將滿32歲的里拉德（Damian Lillard），近日和拓荒者達成一筆2年1.22億美元的超頂級續約協議，已經在波特 蘭待10年的他，儘管先前傳出不少離隊流言，但考量其合約價碼，最終仍是選擇和球隊繼續合作。

當年選秀與里拉德同梯的比爾（Bradley Beal），情況其實也相似，同樣都有離隊流言的他，在今年休賽季提前跳出合約後，還是和巫師簽下5年2.51億美元的超級合約，其中還包含了交易否決權。

過去30年來，僅有2位球員效力母隊至少13年、且入選過全明星賽但未奪冠，分別是史塔克頓（John Stockton）和米勒（Reggie Miller）。倘若拓荒者和巫師無法在季後賽更上層樓，里拉德和比爾或許有可能會加入前輩的行列。