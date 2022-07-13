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NBA／唐西奇要獨行俠奪總冠軍沒想過轉隊 里拉德表忠誠拒抱團

體育新聞組／綜合報導
唐西奇（前）表示他從來沒有想過要轉隊，目標就是留下來為獨行俠奪冠。 Getty Images）
唐西奇（前）表示他從來沒有想過要轉隊，目標就是留下來為獨行俠奪冠。 Getty Images）

對於加入NBA已經4年的唐西奇（Luka Doncic）來說，2021-22年賽季無疑是一大突破，獨行俠擺脫首輪障礙，一舉扳倒聯盟龍頭太陽，直闖西區冠軍賽。這樣的滋味更趨使他想要更上層樓，「我想為獨行俠奪下總冠軍，但從沒有想過要轉隊。」

「球季之初我們有所期待，想著盡可能要走得更遠一點。事實上，我們確實打出一個出色的賽季。我總是想要贏得更多，我想贏得總冠軍戒指，希望我能實現這個目標。每個賽季開始的時候，我的目標都是贏得總冠軍戒指。」唐西奇說。

另一方面，拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）日前與球團簽下2年總值1.22億美元的超級大約，將至少續留波特蘭至2026-27賽季。他說：「我很高興成為始終如一的那個人。」甚至期望能影響新一代的球員們別總是「抱團」。

與拓荒者提前續約後，里拉德也再度發表自己的「忠誠宣言」，強調在這個抱團的時代下，期盼自己能替年輕球員樹立標竿：「我很高興成為始終如一的那個人。我們的熱情與自豪不僅止於球衣後面的名字，也絕對包含胸前所代表的球隊」、「更讓我自豪的是我對球隊的忠誠與承諾，期望能影響到往後支持這一切的球員。」

至於繼續待在拓荒者能否奪冠的問題，里拉德則重申目標是讓球隊回到競爭行列：「雖然我們可能需要10倍的奇蹟才能達成，但就算沒有成功，我也會接受。」

拓荒者隊主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）對此則說：「現在的超級球星與我們這一代很不同，他們掌握了自己的職業生涯。如果他們不想待在某支球隊，可以找到方法去到他們想去的地方。而里拉德很清楚自己想在波特蘭球迷面前打球，我對此非常尊敬他。」

這回拓荒者和里拉德簽下2年1.22億美元鉅約，數據網站《StatMuse》也打趣表示，自家教頭畢拉普斯17年球員生涯累積薪資為1.07億美元，還遠不及里拉德2年的薪水。

里拉德與拓荒者完成頂薪續約，年薪突破6000萬美元。 （路透資料照片）
里拉德與拓荒者完成頂薪續約，年薪突破6000萬美元。 （路透資料照片）

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