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NBA／為厄文加盟 傳詹姆斯施壓湖人

體育新聞組／綜合報導
媒體報導厄文（左）和詹姆斯（右）有望再次於湖人合體。（歐新社資料照片）
媒體報導厄文（左）和詹姆斯（右）有望再次於湖人合體。（歐新社資料照片）

先前「紐約時報」資深記者史坦（Marc Stein）就曾透露，NBA湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）有所接觸，兩人再度聯手並非完全不可能，近日他再加碼爆料，「詹皇」想和厄文同隊的立場相當強硬，甚至施壓湖人若無法找來厄文，自己將不與紫金軍團續約。

湖人交易來厄文讓他和詹皇再度同隊的流言傳得沸沸揚揚，先前Yahoo Sports的報導也指出，籃網和湖人正在協商，要讓兩隊的後衛厄文、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）互換東家。

而湖人方面主導這一切的大概就是老大哥詹姆斯了，他預計在8月4日就自動具備與湖人續約的資格，不過史坦報導，湖人和籃網的談判目前陷入僵局，詹皇也把自己當作施壓的籌碼，提出如果湖人無法交易來厄文，那球隊也別想和自己續約了。

據媒體報導，目前湖人隊總管佩林卡（Rob Pelinka）與籃網總管馬克斯（Sean Marks）都來到拉斯維加斯夏季聯賽現場觀戰，兩人有的是時間當面協商，不過關鍵仍在於湖人要如何處理厄文的3690萬美元年薪，以及願不願意送出所剩不多的首輪籤。

湖人 厄文 紐約時報

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