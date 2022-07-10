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NBA／詹皇、衛少夏聯相敬如「冰」洛杉磯媒體放大關注

記者陳元廷／綜合報導
詹姆斯。（路透）
詹姆斯。（路透）

湖人8日在賭城夏季聯盟進行首場比賽，場下風波卻蓋過場上年輕小將努力，洛杉磯媒體都把焦點轉移到來當觀眾卻彼此零互動的詹姆斯（LeBron James）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）身上。

《橙郡紀事報》記者古恩（Kyle Goon）就表示，詹姆斯在現場跟一票隊上人士都有互動，包括總管佩林卡（Rob Pelinka）與新任主帥漢姆（Darvin Ham）還有顧問藍比斯（Kurt Rambis），還有霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）、加伯利耶（Wenyen Gabriel）與新加入的托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）與布萊恩（Thomas Bryant）。

這也讓獨漏衛斯特布魯克一事格外耐人尋味，古恩也用相敬如「冰」形容現場狀況。而《The Athletic》湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）則指出，去年同樣是夏季聯賽場合，當時新加入的衛斯特布魯克特別跟詹姆斯一同現身，對比現今狀況更顯突兀，尤其對照詹姆斯渴望再搭檔厄文（Kyrie Irving）的傳聞。

湖人 厄文 洛杉磯

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