NBA／1.2億延長2年合約 里拉德續留拓荒者

里拉德接近與拓荒者完成頂薪續約，預估年薪破6000萬。（路透）

從里拉德（Damian Lillard）菜鳥賽季開始，就任職主帥的史達茲（Terry Stotts）上季前離開，同樣資歷長久的總管歐希利（Neil Olshey）之後捲入職場霸凌 也下台一鞠躬，拓荒者更於季中甩賣多員大將，不過里拉德挺過交易流言仍留下。

而「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，里拉德更接近與拓荒者完成頂薪續約，現有合約延長2年後讓走期直到2026-2027年賽季，而這最後一年會是球員選項，至於這追加2年合約價碼則是1億2200萬元。

此外，哈登（James Harden）之前選擇提前跳出合約，給老搭檔也就是現任76人總裁莫雷（Daryl Morey）更大操盤空間，也讓球隊成功挖角塔克（PJ Tucker）與豪斯（Danuel House Jr.），在費城 開起火箭同學會，如今哈登也重新跟76人談妥續約。

查拉尼亞最新消息指出，哈登將與76人簽下2年合約，其中第2年為球員選項，總額約為6600至6800萬元，下季起薪為3200至3300萬左右，與他先前放棄4740萬球員選項，相差約1500萬。