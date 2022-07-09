唐斯+愛德華+4個首輪籤 灰狼拒「失血」引進杜蘭特

籃網想拿KD換唐斯(中)、愛德華與4個選秀權，遭到灰狼拒絕。（路透）

在杜蘭特（Kevin Durant）拋出交易震撼彈後，雖然許多球隊都傳出有意爭取，但礙於籃網方面希望拿到的籌碼，條件之嚴苛也令這些球隊卻步。

《Yahoo Sports》記者古德威爾（Vince Goodwill）近日與記者海恩斯（Chris Haynes）的Podcast中，就提到籃網在和灰狼的談判中，要求得到唐斯（Karl-Anthony Towns）、愛德華（Anthony Edwards）和4個首輪選秀權，遭到灰狼斷然拒絕。

灰狼當時顯然不願為了杜蘭特賭上球隊未來，最終他們放棄追求杜蘭特，而是和爵士達成協議，送走畢斯利（Malik Beasley）、貝佛利（Patrick Beverley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、博爾馬羅（Leandro Bolmaro）、凱斯勒（Walker Kessler）以及4個首輪選秀權，換來戈貝爾（Rudy Gobert）。

其他像是一些有意追求杜蘭特的球隊如暴龍或鵜鶘，暴龍不願送走巴恩斯（Scottie Barnes），鵜鶘也不想放掉英格倫（Brandon Ingram），這都讓交易杜蘭特這件事情產生更多的變數和障礙。