我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

唐斯+愛德華+4個首輪籤 灰狼拒「失血」引進杜蘭特

體育新聞組／綜合報導
籃網想拿KD換唐斯(中)、愛德華與4個選秀權，遭到灰狼拒絕。（路透）
籃網想拿KD換唐斯(中)、愛德華與4個選秀權，遭到灰狼拒絕。（路透）

在杜蘭特（Kevin Durant）拋出交易震撼彈後，雖然許多球隊都傳出有意爭取，但礙於籃網方面希望拿到的籌碼，條件之嚴苛也令這些球隊卻步。

《Yahoo Sports》記者古德威爾（Vince Goodwill）近日與記者海恩斯（Chris Haynes）的Podcast中，就提到籃網在和灰狼的談判中，要求得到唐斯（Karl-Anthony Towns）、愛德華（Anthony Edwards）和4個首輪選秀權，遭到灰狼斷然拒絕。

灰狼當時顯然不願為了杜蘭特賭上球隊未來，最終他們放棄追求杜蘭特，而是和爵士達成協議，送走畢斯利（Malik Beasley）、貝佛利（Patrick Beverley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、博爾馬羅（Leandro Bolmaro）、凱斯勒（Walker Kessler）以及4個首輪選秀權，換來戈貝爾（Rudy Gobert）。

其他像是一些有意追求杜蘭特的球隊如暴龍或鵜鶘，暴龍不願送走巴恩斯（Scottie Barnes），鵜鶘也不想放掉英格倫（Brandon Ingram），這都讓交易杜蘭特這件事情產生更多的變數和障礙。

上一則

IG對照 詹皇秀二兒子灌籃天賦

下一則

溫網／約克維奇再寫紀錄 32次晉級大滿貫決賽 超越費爸、蠻牛

延伸閱讀

NBA／有望成杜蘭特交易黑馬？專家點名鵜鶘不可小覷

NBA／有望成杜蘭特交易黑馬？專家點名鵜鶘不可小覷
NBA／傳籃網不急交易杜蘭特 若無好籌碼恐拖到訓練營開始

NBA／傳籃網不急交易杜蘭特 若無好籌碼恐拖到訓練營開始
NBA／搶杜蘭特 暴龍、快艇、湖人有籌碼

NBA／搶杜蘭特 暴龍、快艇、湖人有籌碼
NBA／專家評杜蘭特5大交易選項 洛城雙雄也列潛在可能

NBA／專家評杜蘭特5大交易選項 洛城雙雄也列潛在可能

熱門新聞

一名加拿大游泳國手近日自爆在國際游泳總會世錦賽的慶功夜晚「被下藥」，導致腦震盪和肋骨扭傷等傷勢，並希望以自身經歷提醒大眾隨時注意自身安全。(取材自Instagram)

世錦賽慶功竟遭下藥 加拿大游泳選手：起床全身瘀傷

2022-07-07 23:52
約克維奇（左）和費德勒（右）在紀念活動上說悄悄話。(美聯社)

溫網／與費德勒咬耳朵說什麼？約克維奇公布解答

2022-07-05 07:43
戴資穎假動作連連，騙倒對手。圖：Badminton Photo提供

大馬名人賽／騙騙騙 戴資穎「假動作」讓對手懷疑人生

2022-07-07 08:20
卡達為世足賽打造頂級帳蓬城。圖為比賽場館之一的Al Bayt體育場。（取材自FIFA）

世足賽／卡達打造頂級享受 住帳篷看比賽每晚要價420元

2022-07-06 08:33
西蒙斯(左)成為KD(右)交易請求中最尷尬的存在。 美聯社

NBA／KD想走人欽點太陽與熱火 西蒙斯成籃網最尷尬存在

2022-07-02 08:37
納達爾。(路透)

溫布頓／納達爾到處痛 西西帕斯：這是心理戰

2022-06-27 12:54

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗