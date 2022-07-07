NBA／籃網開價太高 「雙星」可能續留1年

籃網不排除續留杜蘭特（右）與厄文（左）續戰下季。（歐新社）

NBA自由市場近日開市，隨即爆出籃網杜蘭特（Kevin Durant）申請交易，加上未能談妥續約的厄文 （Kyrie Irving）勢必會擺上交易桌，讓整個聯盟似乎都在等待籃網的下一步。不過媒體近日爆料，籃網隊似乎不希望隨便就將兩大球星拍賣 出去，更透露球隊似乎已在為兩人下季留隊做準備。

籃網隊厄文上周宣布執行剩餘合約，不過因跟球隊談不攏延長續約，勢必會被籃網擺上交易桌以免空手而回。另一位王牌杜蘭特由於不滿球隊不和厄文續約，選擇力挺好兄弟，果斷在開市第一天向球隊申請交易，因而讓自由市場失焦，幾乎超過半數球隊都在盤算如何換來這名MVP。

然而籃網也不是傻子，開出的交易門檻相當高，據「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，「籃網對厄文最大買家湖人 隊所提出的報價並不感興趣，對比之下，杜蘭特的報價則熱烈許多，除了傳聞中的太陽隊以外，近日又傳出暴龍隊也正在大力推動此項交易。」

另據「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，哈登（James Harden）與76人針對新合約的談判將會也將展開，而且預計雙方有望在24小時之內就能達成共識。

哈登在先前拒絕執行下一季價值4740萬美元的球員選項，準備和76人重新簽訂一份年薪較低的複數年合約。有媒體透露，合約有可能會是3年1億美元。

之所以降薪處理新合約，主要也是哈登期盼能夠幫助球隊增加更多補強的空間，事實上他也一直與高層就組建冠軍級陣容進行討論。

76人在休賽季已經先後簽下塔克（PJ Tucker）和豪斯（Danuel House Jr.）兩名曾效力火箭的自由球員。