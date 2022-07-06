我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登取消對中關稅 可舒緩通膨？懶人包看這裡

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

NBA／雷霆榜眼砍23分7籃板 改寫夏季聯賽紀錄

記者劉肇育／綜合報導
雷霆今年選秀榜眼霍姆葛倫（中）。（美聯社）
雷霆今年選秀榜眼霍姆葛倫（中）。（美聯社）

雷霆今年選秀榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren），5日在夏季聯賽首度披上雷霆戰袍登場，並在上場短短24分鐘內就拿下23分、7籃板、4助攻和6阻攻，並成為夏季聯賽史上首位單場投進4顆三分球同時又有5次以上阻攻的球員。

身高216公分但體重僅有88公斤的霍姆葛倫，靠著非傳統長人的靈敏度與身手在今年選秀會首輪第二順位被雷霆選上，而5日他也首度代表雷霆在夏季聯賽登場，並且留下驚人數據，其中包括賞了NBA現役最高長人、身高229公分的佛爾（Tacko Fall）兩記火鍋。

談到自己加盟雷霆後首秀的好表現，霍姆葛倫也將功勞歸給隊友，尤其是單場送出11助攻的吉迪（Josh Giddey），「感謝我的隊友幫我做好準備面對這場賽事，他們跟我交談，讓我處在一個成功的位置，他的雙位數助攻讓今晚成為一個很棒的夜晚，對我的幫助也很大。」

對於霍姆葛倫的優異表現，吉迪賽後也是不吝嗇給予讚賞，「他帶來一場高水準的比賽，他今晚展現的比賽方式對於我們來說重要，作為一名高順位新秀，他肯定背負不少壓力，他必須要盡可能地處理它。他可以在籃下終結攻勢又可以拉開進攻空間，跟他這樣的球員打球會讓我的工作變得很簡單，而且他還能在防守端支持著我，所以我很喜歡和他一起打球，儘管這只是第一場比賽，但化學反應將會愈來愈好。」

NBA

上一則

NBA／柯瑞拍賣總冠軍賽戰袍 101次出價 20.3萬元售出

延伸閱讀

NBA／傳籃網不急交易杜蘭特 若無好籌碼恐拖到訓練營開始

NBA／傳籃網不急交易杜蘭特 若無好籌碼恐拖到訓練營開始
NBA／下季豪華稅排行榜 勇士、快艇破億領先群雄

NBA／下季豪華稅排行榜 勇士、快艇破億領先群雄
NBA豪華稅排行 勇士1.48億第一、快艇1.45億緊追

NBA豪華稅排行 勇士1.48億第一、快艇1.45億緊追
NBA／搶杜蘭特 暴龍、快艇、湖人有籌碼

NBA／搶杜蘭特 暴龍、快艇、湖人有籌碼

熱門新聞

F1英國大獎賽開賽第一圈就發生重大意外，中國車手周冠宇車輛翻滾多周後衝出賽道，但是車上的Halo裝置讓他的生命安全得到保障。(美聯社)

快看世界／救了F1中國車手一命的「Halo」裝置是什麼？

2022-07-05 12:15
小女孩成功翻轉水瓶。取材自推特

MLB／小女孩挑戰翻轉水瓶成功 洋基球迷歡聲雷動

2022-06-30 08:35
譚恩成功扳倒小威廉絲，讓她直言不可置信。（美聯社）

溫網／爆冷擊敗小威 譚恩：在場上我很驚慌

2022-06-29 19:34
約克維奇（左）和費德勒（右）在紀念活動上說悄悄話。(美聯社)

溫網／與費德勒咬耳朵說什麼？約克維奇公布解答

2022-07-05 07:43
西蒙斯(左)成為KD(右)交易請求中最尷尬的存在。 美聯社

NBA／KD想走人欽點太陽與熱火 西蒙斯成籃網最尷尬存在

2022-07-02 08:37
納達爾。(路透)

溫布頓／納達爾到處痛 西西帕斯：這是心理戰

2022-06-27 12:54

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國
黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司

黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司