「NBA 2K23」推出特別版 喬丹第4次登上封面

「NBA 2K」宣布,傳奇巨星喬丹 (Michael Jordan)將會登上「NBA 2K23」的特別版封面,將推出兩款,分別是喬丹版和冠軍版,其中冠軍版是一件他的簽名戰袍作為封面。

喬丹先前曾在2K11、2K12、2K16成為封面人物;值得一提的是,「NBA 2K23」也會重新放進在2K11中頗受好評的「喬丹挑戰模式」,鼓勵玩家重現喬丹輝煌職業生涯的15個經典時刻。

「NBA 2K」營銷副總裁布洛迪(Alfie Brody)表示:「在23成為體育界最具知名度的數字之後,我們推出喬丹版本的NBA 2K23是再合適不過了。沒有其他球員可以像喬丹一樣體現『冠軍』這個名詞。」

「NBA 2K23」預計9月9日推出,7月7日將開放預購。

No other way to do it for 2️⃣ 3️⃣



Introducing our #NBA2K23 Cover Athlete Michael Jordan



🏀 Michael Jordan Edition

🏆 Championship Edition



Pre-order starting 7/7 pic.twitter.com/f7PuFDib8W