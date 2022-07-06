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「NBA 2K23」推出特別版 喬丹第4次登上封面

記者蔡佳霖／綜合外電報導
「NBA 2K」宣布，傳奇巨星喬丹（Michael Jordan）將會登上《NBA 2K23》的特別版封面。(取材自官方推特)
「NBA 2K」宣布，傳奇巨星喬丹（Michael Jordan）將會登上《NBA 2K23》的特別版封面。(取材自官方推特)

NBA 2K」宣布，傳奇巨星喬丹（Michael Jordan）將會登上「NBA 2K23」的特別版封面，將推出兩款，分別是喬丹版和冠軍版，其中冠軍版是一件他的簽名戰袍作為封面。

喬丹先前曾在2K11、2K12、2K16成為封面人物；值得一提的是，「NBA 2K23」也會重新放進在2K11中頗受好評的「喬丹挑戰模式」，鼓勵玩家重現喬丹輝煌職業生涯的15個經典時刻。

「NBA 2K」營銷副總裁布洛迪（Alfie Brody）表示：「在23成為體育界最具知名度的數字之後，我們推出喬丹版本的NBA 2K23是再合適不過了。沒有其他球員可以像喬丹一樣體現『冠軍』這個名詞。」

「NBA 2K23」預計9月9日推出，7月7日將開放預購。

NBA 喬丹

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