NBA／傳籃網不急交易杜蘭特 若無好籌碼恐拖到訓練營開始

杜蘭特。 （美聯社）

今年的自由市場在杜蘭特（Kevin Durant）拋出交易宣言後，頓時引爆全聯盟，考量到有意競逐球隊的出手困難度，顯然這樣的狀態短期內還不會有決定性結果。

根據《紐約郵報》報導，杜蘭特接下來的時間依然會持續捲入各隊的交易風暴 之中，但籃網並不急著將他送走，仍會等待其他球隊的報價。甚至，如果沒有合適的籌碼，籃網也有可能會把交易杜蘭特這件事情拖到訓練營開始。

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則透露，杜蘭特目前的交易市場仍處在一個成形的階段。「我認為一些球隊仍在準備具創造性的交易計畫，藉以引起籃網的重視，這些球隊還在想辦法，看能不能得到一些球員，一些選秀權，最終用來作為交易的籌碼。籃網方面有時間，休賽季還長，而杜蘭特合約還有4年，不必急於達成交易協議。」

沃納羅斯基亦補充，灰狼與爵士之間針對戈貝爾（Rudy Gobert）的交易案某種程度也是給予籃網一些啟發。籃網會希望從杜蘭特的交易案中拿到全明星等級的球員、未來之星以及首輪選秀權等，這些限制恐怕也會讓很多球隊難以企及。