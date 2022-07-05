NBA／搶杜蘭特 暴龍、快艇、湖人有籌碼

杜蘭特花落誰家成為NBA季後重頭戲。（美聯社資料照片）

NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）開口要求籃網交易自己，雖然傳聞他只點名太陽與熱火為屬意新東家，但顯然不能阻止其他NBA球隊主動進行詢價動作，而「The Athletic」專家霍林格（John Hollinger）就分析，檯面上五個最可能交易選項。

除去太陽與熱火，霍林格還提到暴龍、快艇 及湖人 ，他指出席亞康（Pascal Siakam）、范弗利特（Fred VanVleet）與阿努諾比（OG Anunoby）都很有賣相，且暴龍還有新人王巴恩斯（Scottie Barnes）這張非到必要關頭不會動用的王牌。

至於洛城雙雄部份，快艇合理操作是拿喬治（Paul George）當主菜，霍林格也強調，當初雷納德（Kawhi Leonard）離開暴龍前，也曾主動接觸杜蘭特。湖人方面，由於厄文 （Kyrie Irving）被指一心想加入，霍林格透露杜蘭特也可列同一包裹。

霍林格分析說，如果是要同時拿回杜蘭特與厄文，湖人不只要拿衛斯特布魯克（Russell Westbrook），還得再加上戴維斯（Anthony Davis）。此外，太陽與熱火方面，雖得到杜蘭特欽點，也各有問題需解決，尤其是後者交易還遭遇額外難題。

因勞資協議規定，一隊不可交易來兩位指定菜鳥續約者，籃網已有西蒙斯（Ben Simmons）占額，霍林格建議若想拿回阿德巴約（Bam Adebayo），可考慮交易前者至熱火。而籃網似乎無意艾頓（Deandre Ayton），霍林格提到或許可採三方形式，加入爵士作為這位中鋒下家。