NBA／「柯瑞重訓有成無人擋」 格林豪言勇士王朝必延續

格林（後）指出柯瑞（前）持續進化，近幾年練出強壯體魄後已變得無法阻擋。 美聯社

格林（Draymond Green）到了暑假還是心繫球評工作，他日前上瑞迪克（J.J. Redick）談話節目大聊自己看法，其中提到柯瑞 （Stephen Curry）持續進化，特別近幾年練出強壯體魄後變得無法阻擋，這也讓他語出驚人聲稱勇士 未來還要拿更多冠。

「事實是我們球隊曾走到一個階段，是我們需要一個能把球給他後自行創造得分的人，杜蘭特（Kevin Durant）已經達到這等級，但我不覺得過去的柯瑞也到那程度。所以那2冠是杜蘭特承擔這責任，與此同時柯瑞也在努力進化」，格林說。

他續道：「最重要的是，柯瑞成為隊上最強壯球員，這讓他可以隨心所欲得分，因為沒人可以把他撞離選定路徑，這轉變讓他變得無法阻擋。」格林也進一步透露，柯瑞改變是從2019年就開始，經過2個賽季沉潛，上季終於迎來甜美成功。

「2019年是柯瑞開始真正專注於重訓，他開始可以承受更大肢體碰撞。但因為2020年球隊戰績很糟，且他手傷也沒機會展現。但到了2021年，你可以看出端倪，儘管球隊還是戰績很糟，但他有辦法獨立支撐我們直到附加賽」，格林指出。

格林作結：「雖然那年我們沒過附加賽，但那也好，不然很可能首輪就遭橫掃。不過柯瑞成長是顯而易見，現在沒人可以擋得住他，這點徹底改變我們球隊組成。」他也很有自己風格不忘補上：「這也是為什麼我確信我們未來4年將拿到3冠。」