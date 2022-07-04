我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剪捲閘門慣竊連盜8店 布碌崙商家自危

國慶小長假烤肉熱銷 當季水果便宜

NBA／「柯瑞重訓有成無人擋」 格林豪言勇士王朝必延續

記者陳元廷／綜合報導
格林（後）指出柯瑞（前）持續進化，近幾年練出強壯體魄後已變得無法阻擋。 美聯社
格林（後）指出柯瑞（前）持續進化，近幾年練出強壯體魄後已變得無法阻擋。 美聯社

格林（Draymond Green）到了暑假還是心繫球評工作，他日前上瑞迪克（J.J. Redick）談話節目大聊自己看法，其中提到柯瑞（Stephen Curry）持續進化，特別近幾年練出強壯體魄後變得無法阻擋，這也讓他語出驚人聲稱勇士未來還要拿更多冠。

「事實是我們球隊曾走到一個階段，是我們需要一個能把球給他後自行創造得分的人，杜蘭特（Kevin Durant）已經達到這等級，但我不覺得過去的柯瑞也到那程度。所以那2冠是杜蘭特承擔這責任，與此同時柯瑞也在努力進化」，格林說。

他續道：「最重要的是，柯瑞成為隊上最強壯球員，這讓他可以隨心所欲得分，因為沒人可以把他撞離選定路徑，這轉變讓他變得無法阻擋。」格林也進一步透露，柯瑞改變是從2019年就開始，經過2個賽季沉潛，上季終於迎來甜美成功。

「2019年是柯瑞開始真正專注於重訓，他開始可以承受更大肢體碰撞。但因為2020年球隊戰績很糟，且他手傷也沒機會展現。但到了2021年，你可以看出端倪，儘管球隊還是戰績很糟，但他有辦法獨立支撐我們直到附加賽」，格林指出。

格林作結：「雖然那年我們沒過附加賽，但那也好，不然很可能首輪就遭橫掃。不過柯瑞成長是顯而易見，現在沒人可以擋得住他，這點徹底改變我們球隊組成。」他也很有自己風格不忘補上：「這也是為什麼我確信我們未來4年將拿到3冠。」

柯瑞 勇士

上一則

NBA／專家評杜蘭特5大交易選項 洛城雙雄也列潛在可能

下一則

NBA／傳籃網與湖人磋商 厄文、衛少可能互換東家？

延伸閱讀

氣候特使柯瑞：最高院裁決 拖慢美國減碳速度

氣候特使柯瑞：最高院裁決 拖慢美國減碳速度
柯瑞擔綱年度卓越運動獎主持人 並獲NBA最佳球員提名

柯瑞擔綱年度卓越運動獎主持人 並獲NBA最佳球員提名

NBA／分析西區列強威脅程度 勇士格林點名這3隊

NBA／分析西區列強威脅程度 勇士格林點名這3隊
地鐵槍案翻轉 槍手開槍前曾遭死者持刀威脅

地鐵槍案翻轉 槍手開槍前曾遭死者持刀威脅

熱門新聞

小女孩成功翻轉水瓶。取材自推特

MLB／小女孩挑戰翻轉水瓶成功 洋基球迷歡聲雷動

2022-06-30 08:35
譚恩成功扳倒小威廉絲，讓她直言不可置信。（美聯社）

溫網／爆冷擊敗小威 譚恩：在場上我很驚慌

2022-06-29 19:34
女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

2022-06-25 08:59
西蒙斯(左)成為KD(右)交易請求中最尷尬的存在。 美聯社

NBA／KD想走人欽點太陽與熱火 西蒙斯成籃網最尷尬存在

2022-07-02 08:37
陳夏莉妮賽前1小時因大腿傷勢退出雙打首輪。（新華社）

溫網／擊敗小威後雙打退賽 搭檔轟陳夏莉妮不配打職業

2022-06-30 02:19
Getty Images

NBA／杜蘭特首度回應交易申請：隊友知道我在乎什麼

2022-07-03 07:43

超人氣

更多 >
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請