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NBA／灰狼迎戈貝爾 與唐斯組雙塔…送走5球員+4選秀權

體育新聞組／綜合報導
戈貝爾由爵士隊轉披灰狼隊球衣，與唐斯合體。（美聯社）
戈貝爾由爵士隊轉披灰狼隊球衣，與唐斯合體。（美聯社）

NBA爵士隊與灰狼隊達成重磅交易，灰狼獲得3度年度最佳防守球員中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），並將與唐斯（Karl-Anthony Towns）組成強力雙塔組合，至於爵士則取得了4個首輪選秀權加上今年灰狼首輪選進的新秀中鋒凱斯勒（Walker Kessler），等同於5個首輪選秀加上另外4名球員。

在這筆交易案中，爵士雖然送走了戰功彪炳的戈貝爾，但也讓灰狼付出不少代價，包括送來了被視為精神領袖的貝佛利（Patrick Beverley）以及畢斯利（Malik Beasley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、博爾馬羅（Leandro Bolmaro）和凱斯勒等5名球員，更重要的是失去了2023、2025、2027首輪選秀權和2029年前5順位保護的首輪選秀權。

而這筆交易將讓灰狼中鋒唐斯獲得了守護籃框的最佳幫手，解決上賽季禁區防守嚇阻力不足的問題，唐斯也可望在進攻端獲得更多釋放，搭配上不斷成長的後場組合羅素（D'Angelo Russell）、愛德華（Anthony Edwards），新賽季的灰狼確實值得期待。

唐斯剛簽下4年2.24億美元的超級頂薪合約，而身揹5年2.05億美元合約的戈貝爾也才走到第2年，兩人合組雙塔之餘，更讓灰狼成為聯盟唯一一支同時擁有兩名破2億美元合約球員的球隊，充分展現逐鹿中原的野心。

至於已連續6年挺進到季後賽，但最遠也只走到第二輪的爵士，在去年底聘請安吉（Danny Ainge）擔任籃球營運總裁後，第一個休賽季就大刀闊斧地進行改革，以明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）為核心來建隊的方向也變得愈來愈明確。

而今年打進總冠軍賽的塞爾蒂克與勇士隊則在季後異動上出現戰力消長，衛冕軍勇士在失去了小裴頓（Gary Payton II）、波特（Otto Porter Jr.）、畢耶利察（Nemanja Bjelica）後，連柯瑞妹夫李伊（Damion Lee）都傳出被挖角到太陽隊，僅留下了中鋒魯尼（Kevon Looney）。

反觀塞爾蒂克在簽下遭買斷合約的蓋里納利（Danilo Gallinari）後，又透過交易換來溜馬後衛波格登（Malcolm Brogdon），填補上了球隊最欠缺的兩大戰力缺口，尤其是換來球風沉穩的波格登，後場戰力將再升級。

另外，沃爾（John Wall）經紀公司在推特宣布，沃爾與火箭達成買斷協議後正式簽約加入快艇。合約價碼為2年1320萬美元，而這換算為年薪也約是沃爾當初買斷時所放棄的650萬美元。

勇士 柯瑞 快艇

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