NBA／灰狼迎戈貝爾 與唐斯組雙塔…送走5球員+4選秀權

戈貝爾由爵士隊轉披灰狼隊球衣，與唐斯合體。（美聯社）

NBA爵士隊與灰狼隊達成重磅交易，灰狼獲得3度年度最佳防守球員中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），並將與唐斯（Karl-Anthony Towns）組成強力雙塔組合，至於爵士則取得了4個首輪選秀權加上今年灰狼首輪選進的新秀中鋒凱斯勒（Walker Kessler），等同於5個首輪選秀加上另外4名球員。

在這筆交易案中，爵士雖然送走了戰功彪炳的戈貝爾，但也讓灰狼付出不少代價，包括送來了被視為精神領袖的貝佛利（Patrick Beverley）以及畢斯利（Malik Beasley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、博爾馬羅（Leandro Bolmaro）和凱斯勒等5名球員，更重要的是失去了2023、2025、2027首輪選秀權和2029年前5順位保護的首輪選秀權。

而這筆交易將讓灰狼中鋒唐斯獲得了守護籃框的最佳幫手，解決上賽季禁區防守嚇阻力不足的問題，唐斯也可望在進攻端獲得更多釋放，搭配上不斷成長的後場組合羅素（D'Angelo Russell）、愛德華（Anthony Edwards），新賽季的灰狼確實值得期待。

唐斯剛簽下4年2.24億美元的超級頂薪合約，而身揹5年2.05億美元合約的戈貝爾也才走到第2年，兩人合組雙塔之餘，更讓灰狼成為聯盟唯一一支同時擁有兩名破2億美元合約球員的球隊，充分展現逐鹿中原的野心。

至於已連續6年挺進到季後賽，但最遠也只走到第二輪的爵士，在去年底聘請安吉（Danny Ainge）擔任籃球營運總裁後，第一個休賽季就大刀闊斧地進行改革，以明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）為核心來建隊的方向也變得愈來愈明確。

而今年打進總冠軍賽的塞爾蒂克與勇士 隊則在季後異動上出現戰力消長，衛冕軍勇士在失去了小裴頓（Gary Payton II）、波特（Otto Porter Jr.）、畢耶利察（Nemanja Bjelica）後，連柯瑞 妹夫李伊（Damion Lee）都傳出被挖角到太陽隊，僅留下了中鋒魯尼（Kevon Looney）。

反觀塞爾蒂克在簽下遭買斷合約的蓋里納利（Danilo Gallinari）後，又透過交易換來溜馬後衛波格登（Malcolm Brogdon），填補上了球隊最欠缺的兩大戰力缺口，尤其是換來球風沉穩的波格登，後場戰力將再升級。

另外，沃爾（John Wall）經紀公司在推特宣布，沃爾與火箭達成買斷協議後正式簽約加入快艇 。合約價碼為2年1320萬美元，而這換算為年薪也約是沃爾當初買斷時所放棄的650萬美元。