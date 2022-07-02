我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國放寬對美公民入境限制 允許經第3國轉機

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

NBA／史上最大張合約 約柯奇5年2.56億續約金塊

體育新聞組／綜合報導
約柯奇（左）與丹佛金塊簽下美國職籃NBA史上最大張的5年2.56億美元合約。 （美聯社資料照片）
約柯奇（左）與丹佛金塊簽下美國職籃NBA史上最大張的5年2.56億美元合約。 （美聯社資料照片）

NBA多名球星簽下超過2億美元頂薪續約，丹佛金塊端出NBA史上最大張合約5年2.56億美元留住約柯奇（Nikola Jokic），灰狼當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）也傳出將提前和灰狼簽下4年2.24億美元的頂薪合約，布克（Devin Booker）將與太陽敲定4年2.24億美元的大合約，續留太陽到2027-28球季結束。

約柯奇的合約包含最後一年，也就是2027-28球季，價值6000萬美元的球員選擇權。

約柯奇2021-22賽季擊敗費城76人明星中鋒安比德（Joel Embiid），成為NBA史上第13位蟬聯年度最有價值球員（MVP）的球員，並再次入選年度最佳陣容的第一隊。

約柯奇上個賽季出賽74場，平均可有27.1分、13.8籃板、7.9助攻、1.47次抄截，有全聯盟最多的19次「大三元」，成為NBA史上單季至少2000分、1000籃板、500助攻的首人。

而唐斯這份新合約將從2024-25年賽季開始執行，加上還在進行中的兩年合約，唐斯目前總合約達到6年2.95億美元。

唐斯在2021-22年賽季繳出平均24.6分9.8籃板3.6助攻1抄截1.1阻攻的成績，幫助灰狼一路打進季後賽，不過首輪是以2勝4敗敗給灰熊。唐斯還獲選進入年度最佳第三隊。

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，2020年選秀榜眼莫蘭特（Ja Morant）與灰熊談妥5年頂薪續約，他合約總額目前暫為1億9300萬美元，不過若他下季入選年度最佳陣容，那麼將可提高到2億3100萬美元，他上季就曾入選第2隊，可惜不適用續約起算。續約消息傳出後，莫蘭特也在推特發文喊：「曼菲斯是我的家。」

唐斯。（Getty Images）
唐斯。（Getty Images）
莫蘭特。（Getty Images）
莫蘭特。（Getty Images）

NBA 費城 季後賽

上一則

NBA／總算留住一人 勇士3年2550萬續約魯尼

延伸閱讀

NBA／史上最大約 傳金塊捧5年2.56億續留約柯奇

NBA／史上最大約 傳金塊捧5年2.56億續留約柯奇
NBA／7月自由市場開啟 傳威廉森、莫蘭特有望獲頂薪

NBA／7月自由市場開啟 傳威廉森、莫蘭特有望獲頂薪
NBA／最佳中鋒得票不如約柯奇 安比德苦嘗「老二滋味」

NBA／最佳中鋒得票不如約柯奇 安比德苦嘗「老二滋味」
NBA／連莊MVP不自滿 約柯奇目標冠軍

NBA／連莊MVP不自滿 約柯奇目標冠軍

熱門新聞

女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

2022-06-25 08:59
小女孩成功翻轉水瓶。取材自推特

MLB／小女孩挑戰翻轉水瓶成功 洋基球迷歡聲雷動

2022-06-30 08:35
厄文。美聯社

NBA／捨高薪拿中產加入湖人？專家不排除厄文有此膽量

2022-06-25 08:33
譚恩成功扳倒小威廉絲，讓她直言不可置信。（美聯社）

溫網／爆冷擊敗小威 譚恩：在場上我很驚慌

2022-06-29 19:34
陳夏莉妮賽前1小時因大腿傷勢退出雙打首輪。（新華社）

溫網／擊敗小威後雙打退賽 搭檔轟陳夏莉妮不配打職業

2022-06-30 02:19

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

2022-06-23 13:45

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%