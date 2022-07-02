NBA／史上最大張合約 約柯奇5年2.56億續約金塊

約柯奇（左）與丹佛金塊簽下美國職籃NBA史上最大張的5年2.56億美元合約。 （美聯社資料照片）

NBA 多名球星簽下超過2億美元頂薪續約，丹佛金塊端出NBA史上最大張合約5年2.56億美元留住約柯奇（Nikola Jokic），灰狼當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）也傳出將提前和灰狼簽下4年2.24億美元的頂薪合約，布克（Devin Booker）將與太陽敲定4年2.24億美元的大合約，續留太陽到2027-28球季結束。

約柯奇的合約包含最後一年，也就是2027-28球季，價值6000萬美元的球員選擇權。

約柯奇2021-22賽季擊敗費城 76人明星中鋒安比德（Joel Embiid），成為NBA史上第13位蟬聯年度最有價值球員（MVP）的球員，並再次入選年度最佳陣容的第一隊。

約柯奇上個賽季出賽74場，平均可有27.1分、13.8籃板、7.9助攻、1.47次抄截，有全聯盟最多的19次「大三元」，成為NBA史上單季至少2000分、1000籃板、500助攻的首人。

而唐斯這份新合約將從2024-25年賽季開始執行，加上還在進行中的兩年合約，唐斯目前總合約達到6年2.95億美元。

唐斯在2021-22年賽季繳出平均24.6分9.8籃板3.6助攻1抄截1.1阻攻的成績，幫助灰狼一路打進季後賽 ，不過首輪是以2勝4敗敗給灰熊。唐斯還獲選進入年度最佳第三隊。

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，2020年選秀榜眼莫蘭特（Ja Morant）與灰熊談妥5年頂薪續約，他合約總額目前暫為1億9300萬美元，不過若他下季入選年度最佳陣容，那麼將可提高到2億3100萬美元，他上季就曾入選第2隊，可惜不適用續約起算。續約消息傳出後，莫蘭特也在推特發文喊：「曼菲斯是我的家。」