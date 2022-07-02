NBA／分析西區列強威脅程度 勇士格林點名這3隊

格林點名西區的快艇、獨行俠與灰熊將在下季對勇士帶來威脅。路透

格林（Draymond Green）經營Podcast經營出興趣，他近期也跟在這一行做得有聲有色的瑞迪克（J.J. Redick）搭檔合體，其中也談到身為衛冕軍的自己對於NBA 下個賽季局勢有何看法，直言不諱的格林也分析其他西區強權對勇士 可能威脅。

格林先談到：「我想灰熊會是威脅，但不是問題，他們年輕且有天賦，不過就像剛送走梅爾頓（De'Anthony Melton），球隊得應付這樣衝擊，並重新找到化學效應。」他接著也點名雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）歸隊的快艇 。

「泰隆魯（Tyronn Lue）很可能是聯盟最佳教練，儘管我們隊上的柯爾（Steve Kerr）也非常出色。雷納德與喬治也是傑出球員，身邊更有很好隊友支持，他們是真正威脅同時是個問題」，格林說，接著主持人也向他詢問對於獨行俠有怎樣看法。

格林回應：「獨行俠也是威脅，因為他們有聯盟最佳球員之一，唐西奇（Luka Doncic）在很多對戰組合中，都會是雙方場上最佳球員，這讓你永遠有贏球機會。我不會說獨行俠是問題，但他們是威脅，而且是大威脅，至於灰熊則是小威脅。」