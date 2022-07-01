傳杜蘭特要求籃網交易 首選太陽

杜蘭特。（路透）

NBA 自由球員交易還沒正式開跑，合約內球星卻率先在市場投下震撼彈。

消息人士透露，杜蘭特（Kevin Durant）已經向布魯克林 籃網提出交易請求。雅虎體育報導指出，杜蘭特將鳳凰城太陽隊列為首選目標。ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則報導邁阿密熱火隊也在他的願望清單上，但籃網隊打算在能得到最佳交易的前提下交易杜蘭特。

在這個爆炸性新聞傳開後，太陽隊下個球季的爭冠機率已驟然上升。

杜蘭特將在下個賽季進入為期4年、價值1.94億元續約合約的第一年。他的合約將持續到2025-26賽季。

曾12次入選全明星球員，杜蘭特在2019年與厄文 （Kyrie Irving）一起加盟籃網，著眼於贏得NBA總冠軍。在經歷了動盪的例行賽後，籃網在上個賽季季後賽首輪就被波士頓塞爾蒂克隊橫掃。

如果杜蘭特最終被交易，將代表布魯克林令人失望的時代結束。自從杜蘭特和厄文在布魯克林聯手以來，籃網隊一直是NBA總冠軍的熱門球隊之一。但在兩個相對健康的賽季中，杜蘭特和厄文始終未能將籃網推進季後賽第二輪。

33歲的杜蘭特最近幾季苦於傷痛纆身。但當他處於健康狀態時，仍是NBA中最頂級的耀眼球星。無論他下個球季花落誰家，都將讓該隊具有爭取年度總冠軍的希望。

此外，根據鳳凰城當地體育節目主持人甘巴德羅（John Gambadoro）的消息，今夏恢復自由身的麥基（JaVale McGee），期盼能夠獲得一份複數年合約，傳出有多支球隊都對他感興趣。

這些球隊包含公鹿、籃網、獨行俠等，傳出願意提供麥基一份多年合約，不過甘巴德羅也透露，他不確定太陽是否願意也給他多年合約。

過去曾隨勇士和湖人3次奪冠的麥基，去年休賽季投入太陽的懷抱，繳出場均9.2分6.7籃板1.1阻攻，投籃命中率達62.9%。

除了麥基外，另一位替補長人畢永柏（Bismack Biyombo）同樣也是成為完全自由球員，而太陽還要處理艾頓（Deandre Ayton）續約與否的問題。