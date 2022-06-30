NBA／被諷摧毀每支待過球隊 厄文搬冠軍與金牌資歷回擊

Barstool Sports在推特嘲諷厄文摧毀了待過的每一支球隊。 美聯社

紐約媒體一度爆料籃網開放厄文 （Kyrie Irving）先簽後換交易談判，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）甚至聲稱，球團準備好失去他與杜蘭特（Kevin Durant），就算厄文最終選擇執行球員選項，還是有人堅信這風波還未結束。

Barstool Sports就在推特嘲諷，以電影 《黑暗騎士》小丑按鈕引爆炸藥畫面，並稱：「厄文摧毀他待過每支NBA 球隊。」厄文也回應：「是『NBA冠軍』與『奧運金牌』厄文，只是覺得這聲明該需要更正，因為你們繼續拿我名字賺錢。」

https://twitter.com/barstoolsports/status/1541457890447446016?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1541457890447446016%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fudn.com%2Fnews%2Fstory%2F7002%2F6425782