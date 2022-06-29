NBA／沃爾買斷合約傳將加盟快艇 厄文決定執行最後1年合約

火箭隊後衛沃爾買斷合約，傳將加盟快艇。 (美聯社)

NBA自由市場將在7月1日開放，籃網隊後衛厄文 （Kyrie Irving）透露，已經決定執行最後1年合約，火箭後衛沃爾（John Wall）傳出與球團達成買斷協議，可能以自由球員身分加盟快艇 隊。

今年季後與籃網談約陷入僵局的厄文，必須在6月30日前決定是否行使選擇權，看來執行最後一年3650萬美元合約已成定局；儘管日前傳出厄文曾向籃網開出先簽後換的願望清單，根據《ESPN》報導，事實上全聯盟除了湖人 之外，並沒有其他球隊有意和籃網洽談厄文的先簽後換交易案。

消息透露，厄文需要一名交易夥伴來協調達成一份長期的頂級合約，厄文等同於要跳出合約，只是一旦自由市場開放，也只有湖人有興趣進行先簽後換的交易。顯然，籃網也無法接受湖人所能開出的交易名單。

另外還有消息指出，厄文確實有意加入湖人，但只能放棄最後一年3650萬美元的球員選項，再以600萬美元的價碼投入洛城懷抱，兩者金額可謂相差甚鉅。加上籃網也無意奉上一份長期合約，在這些因素纏繞之下，厄文最終仍是決定執行最後一年的合約。

至於沃爾可能與火箭達成買斷協議，條件是放棄下季年薪4736萬美元中的650萬，預料快艇將成為他的新落腳處。

根據洛杉磯媒體報導，沃爾與快艇當家球星喬治不僅同在2010年選秀會一同獲選，兩人在選秀前就已經一起訓練，2017年沃爾甚至公開為前東家巫師隊招攬當時還在溜馬的喬治，兩人的交情可見一斑。

沃爾前次出賽已是去年4月，過去一季與火箭達成協議，超過4400萬美元的薪水照領但不出賽，如維持昔日身手，加上球隊一哥雷納德健康歸隊，對本季無緣季後賽的快艇將重拾競爭力。