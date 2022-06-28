我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

NBA／柯瑞當年選秀排第7 前6名如今都還沒有冠軍戒

體育新聞組／綜合報導
當年選秀順位比柯瑞高的前6位球員，尚未有一位奪下過冠軍。（路透）
當年選秀順位比柯瑞高的前6位球員，尚未有一位奪下過冠軍。（路透）

勇士官方推特放出13年前柯瑞（Stephen Curry）參加聯盟選秀的影片，當時柯瑞是以第7順位被勇士挑走，如今「咖哩」已是手握4枚冠軍戒、準名人堂球員，反倒是在該年選秀會上順位比他高的前6位球員，尚未有一位奪下過冠軍。

「Fadeaway World」撰文討論當時比柯瑞早被挑中的球員如今的成就，其中有3位球員甚至已消失在NBA，包括塔壁（Hasheem Thabeet）、伊凡斯（Tyreke Evans）和弗林（Jonny Flynn）。

此外，該年狀元「灌籃王」葛里芬（Blake Griffin）雖然還留在聯盟闖蕩，但自從離開前東家快艇後就一蹶不振，受傷病影響上季以老將身分加入籃網，但出賽56場僅獲得平均17.1分鐘的上場時間，場均得分跌到生涯新低6.4分。

第5順位被灰狼選中的盧比歐（Ricky Rubio)，在NBA的6個賽季共換過5支球隊包括母隊灰狼、爵士、太陽、騎士、溜馬，他季初也坦言未來不排除提前告別NBA返鄉打球。

當年在柯瑞順位前面，又能和他相提並論的基本上就只剩哈登（James Harden），從在雷霆時期拿下最佳第6人，到被交易至火箭成為3屆得分王並拿下生涯首座MVP，哈登生涯繳出場均24.9分、5.6籃板、6.8助攻的優異成績。

事實上，哈登比柯瑞還早闖進冠軍賽，在2012年他就隨杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）打進總決賽，只是該年不敵勁敵熱火，從此哈登也就未再嘗過總冠軍賽的滋味，轉戰火箭後還多次成為柯瑞的手下敗將。因此或許哈登帳面上的表現和實力和柯瑞不相上下，但單就冠軍的數量來看，哈登就顯得相形失色。

柯瑞 NBA 勇士

上一則

NHL／睽違21年 雪崩奪冠…擊敗2屆衛冕軍閃電隊

下一則

MLB／水手、天使全武行 8人被驅逐

延伸閱讀

NBA／憶柯瑞總冠軍G4封神表現 杜蘭特坦言看得津津有味

NBA／憶柯瑞總冠軍G4封神表現 杜蘭特坦言看得津津有味
NBA／柯瑞帶小孩暢玩遊樂園 投籃失準頭自嘲「框有問題」

NBA／柯瑞帶小孩暢玩遊樂園 投籃失準頭自嘲「框有問題」
NBA／新科榜眼發跡自家訓練營 柯瑞回憶被「致敬」往事

NBA／新科榜眼發跡自家訓練營 柯瑞回憶被「致敬」往事
NBA／帶小孩暢玩遊樂園 柯瑞投籃漏氣自嘲框有問題

NBA／帶小孩暢玩遊樂園 柯瑞投籃漏氣自嘲框有問題

熱門新聞

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

2022-06-23 13:45
女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

2022-06-25 08:59
現年33歲的貝頓選擇不執行下季300萬美元的球員選項，將投入自由市場。 美聯社

NBA／貝頓跳出合約 傳湖人、塞爾蒂克等多隊有意爭取

2022-06-23 07:33
厄文。美聯社

NBA／捨高薪拿中產加入湖人？專家不排除厄文有此膽量

2022-06-25 08:33
塞爾蒂克籃球運營總裁史蒂文斯。（美聯社）

NBA／錯過第18冠 塞爾蒂克想補強板凳戰力

2022-06-22 08:59
Getty Images

NBA／「勇士8年4冠非王朝」名嘴發言遭莫雷吐槽

2022-06-22 08:23

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下