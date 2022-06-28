NBA／柯瑞當年選秀排第7 前6名如今都還沒有冠軍戒

當年選秀順位比柯瑞高的前6位球員，尚未有一位奪下過冠軍。（路透）

勇士 官方推特放出13年前柯瑞 （Stephen Curry）參加聯盟選秀的影片，當時柯瑞是以第7順位被勇士挑走，如今「咖哩」已是手握4枚冠軍戒、準名人堂球員，反倒是在該年選秀會上順位比他高的前6位球員，尚未有一位奪下過冠軍。

「Fadeaway World」撰文討論當時比柯瑞早被挑中的球員如今的成就，其中有3位球員甚至已消失在NBA ，包括塔壁（Hasheem Thabeet）、伊凡斯（Tyreke Evans）和弗林（Jonny Flynn）。

此外，該年狀元「灌籃王」葛里芬（Blake Griffin）雖然還留在聯盟闖蕩，但自從離開前東家快艇後就一蹶不振，受傷病影響上季以老將身分加入籃網，但出賽56場僅獲得平均17.1分鐘的上場時間，場均得分跌到生涯新低6.4分。

第5順位被灰狼選中的盧比歐（Ricky Rubio)，在NBA的6個賽季共換過5支球隊包括母隊灰狼、爵士、太陽、騎士、溜馬，他季初也坦言未來不排除提前告別NBA返鄉打球。

當年在柯瑞順位前面，又能和他相提並論的基本上就只剩哈登（James Harden），從在雷霆時期拿下最佳第6人，到被交易至火箭成為3屆得分王並拿下生涯首座MVP，哈登生涯繳出場均24.9分、5.6籃板、6.8助攻的優異成績。

事實上，哈登比柯瑞還早闖進冠軍賽，在2012年他就隨杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）打進總決賽，只是該年不敵勁敵熱火，從此哈登也就未再嘗過總冠軍賽的滋味，轉戰火箭後還多次成為柯瑞的手下敗將。因此或許哈登帳面上的表現和實力和柯瑞不相上下，但單就冠軍的數量來看，哈登就顯得相形失色。