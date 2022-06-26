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NBA／厄文想去6隊 傳僅湖人有意願

體育新聞組／綜合報導
厄文已向球隊開出先簽後換的願望清單，傳僅湖人有意願。（美聯社）
厄文已向球隊開出先簽後換的願望清單，傳僅湖人有意願。（美聯社）

NBA選秀會落幕後，接下來各隊也將補強重點放在7月開放的自由市場，不過目前仍有多位一線球星仍未決定是否跳脫合約，其中就包括與籃網隊談判陷入僵局的明星後衛厄文（Kyrie Irving），儘管在日前傳出他已經向球隊開出先簽後換的願望清單，但幾個遭點名的買家似乎都興趣缺缺。

握有下賽季合約選擇權的厄文，在6月底前必須決定是否行使選擇權，而他與籃網在季後也早早就針對續約進行溝通。不過近期卻傳出雙方已經陷入僵局，讓厄文向籃網球團開出了先簽後換的願望清單，包括湖人快艇、76人、熱火、獨行俠與尼克等隊，希望為籃網與自己解套。

不過媒體報導，快艇、76人和獨行俠幾乎都已經確定不會出手，而熱火也沒有太大興趣。至於尼克則傳出可能開出4年1億美元的價碼挖角獨行俠布朗森（Jalen Brunson），要再交易厄文的可能性也相對小了許多，這也讓湖人成為唯一的潛在買家，甚至傳出詹姆斯已與厄文聯絡，不排除兩人再度合體。

而籃網也已經在日前公布的新賽季季票資訊中，未將厄文列入宣傳圖中，而是由杜蘭特（Kevin Durant）搭配西蒙斯（Ben Simmons）、哈里斯（Tobias Harris）和（Seth Curry）。對於厄文與籃網的困境，杜蘭特也說：「我並未參與厄文的決策，但不管發生什麼事，我們間的友誼依然會在，我不能參與這件事，成為自由球員是職涯重要的一刻，誰都無法干涉。」

厄文 快艇 湖人

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