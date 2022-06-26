我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

NBA／湯普森盼永遠合作 柯爾：他曾低潮痛哭 這讓冠軍更甜

體育新聞組／綜合報導
湯普森（左）日前曾說，盼整個生涯都在教頭柯爾（右）旗下打球。（美聯社資料照片）
湯普森（左）日前曾說，盼整個生涯都在教頭柯爾（右）旗下打球。（美聯社資料照片）

湯普森（Klay Thompson）日前曾說，盼效法喬丹（Michael Jordan）只替「禪師」傑克森（Phil Jackson）打球精神，整個生涯都在教頭柯爾（Steve Kerr）旗下打球。而柯爾對此也表達十足感激，同時揭露自己見證子弟兵克服傷病難關脆弱一幕。

「這是最終極讚美，這感受是雙向的，我也不想執教其他球隊，這裡好事持續進行中。過去我執教這8年，彼此都發展出很強連結，身為這一部份感覺很棒，我們也都想繼續下去」，柯爾回應說，此外他也談到湯普森復出前也曾一度低潮，這也讓最終奪冠結局更為甜美。

柯爾說：「有件事是我特別有印象，大概發生在湯普森復出1個月左右，我猜是去年12月中。我們在主場有比賽，他已經養傷長達2年多時間，那時比賽結束，他走下球場，然後回來坐在板凳上，觀眾正在散場，有人要我去關心他狀況」。

他續道：「他們說，湯普森情緒非常低落，我走過去發現他在那裡哭，柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）也都來安慰他。所有那些重擔在那時壓垮了他，情緒達臨界點，他還在想，有沒有辦法恢復健康再站上球場，於是哭了起來。」

喬丹 柯瑞

上一則

NBA／不靠三分球登歷史得分王 賈霸自豪

下一則

MLB／返亞特蘭大仍受歡迎 弗里曼激動淚崩

延伸閱讀

NBA／感激湯普森永遠合作說 柯爾曝子弟兵復出前的脆弱

NBA／感激湯普森永遠合作說 柯爾曝子弟兵復出前的脆弱
NBA／「浪花兄弟」慢熟 湯普森爆同隊3年 才跟柯瑞變好友

NBA／「浪花兄弟」慢熟 湯普森爆同隊3年 才跟柯瑞變好友
NBA／隨柯爾出征2024巴黎奧運？柯瑞說自己「不夠好」

NBA／隨柯爾出征2024巴黎奧運？柯瑞說自己「不夠好」
柯爾無安打在8局破功 捕手：沒關係，他每次登板都有機會挑戰

柯爾無安打在8局破功 捕手：沒關係，他每次登板都有機會挑戰

熱門新聞

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

2022-06-23 13:45
女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

2022-06-25 08:59
國際游泳總會19日修改參賽規則，12歲以下完成性別置換手術的跨性別女性選手，才可參加女子組項目；近來引起爭議的跨性別選手莉亞·湯瑪斯將被禁止與生理女性共同競技。（美聯社）

男跨女奪冠惹議 泳壇新規：12歲後變性者 不能進女子組

2022-06-19 22:10
勇士前教頭傑克森諷刺柯瑞拿FMVP。（美聯社）

NBA／質疑塞隊防守 勇士前教頭：柯瑞拿FMVP要感謝對手

2022-06-20 07:32
現年33歲的貝頓選擇不執行下季300萬美元的球員選項，將投入自由市場。 美聯社

NBA／貝頓跳出合約 傳湖人、塞爾蒂克等多隊有意爭取

2022-06-23 07:33
巴克利表示若杜蘭特生涯未能獨自率隊拿下冠軍戒，將永遠無法贏得外界對他的尊重。（路透）

NBA／柯比、詹皇率隊奪冠 巴克利：杜蘭特做到才獲尊重

2022-06-20 08:41

超人氣

更多 >
羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立
華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治
手機月費也要漲了 最高漲價12元

手機月費也要漲了 最高漲價12元
她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路
別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律

別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律